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09:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омске запускают пробный экзамен по китайскому языку

Пока изучение иероглифов происходит лишь в одной гимназии города. Первый тестовый экзамен будут сегодня сдавать 25 девятиклассников.

Сегодня, 2 ноября, в Омске начинается апробация государственной итоговой аттестации (ГИА) по китайскому языку.

Экзамен будет проводится в гимназии № 159, единственном учебном заведении города, где изучается этот иностранный язык, считающийся одним из сложнейших. На аттестацию заявились 25 выпускников 9-х классов. Они будут сдавать экзамен в два этапа — письменную и устную часть.

Отметим, что тестирование экзамена будет проводиться в эти дни во всех регионах России, где ведется преподавание китайского языка. Всего в апробации нового экзамена будут участвовать в стране 1000 учеников из 9-х и 11-х классов. При этом Омская область также вошла в число 10 регионов, где проходит эксперимент по проведению ГИА по китайскому языку.

Напомним, что пока китайский язык изучается всего в одном учебном заведении региона — это гимназия № 159. Там он идет как второй иностранный. Китайский язык начали преподавать в Омске несколько лет назад, причем ввести этот предмет предложили сами родители. Так как Китай сейчас успешно развивается, дети, владеющие китайским языком, будут иметь преимущество на рынке труда. Кроме того, омские школьники активно изучают и культуру Китая.

Елена Куприянова, руководитель департамента дошкольного, общего и дополнительного образования министерства образования Омской области:

 — Участие в апробации предоставляет ученикам и их педагогам возможность ознакомиться со структурой заданий и самой формой сдачи экзамена. При этом эксперты будут использовать полученную при тестовом запуске экзамена информацию при доработке концепции ГИА по китайскому языку. Это важно и для учеников, и для педагогов. Одни должны понимать как учить, а другие — как к экзамену готовиться.

Как отмечают в Минобразования, введение ГИА по китайскому языку является необходимым шагом для системного изучения. Сейчас выпускникам, изучавшим в школе китайский язык и желающим продолжить его изучение в вузе, приходится сдавать ЕГЭ по английскому языку. А это не отражает уровня подготовки в сфере изучения китайского.

Сейчас российские школьники имеют возможность сдавать ГИА всего по четырем иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому и испанскому. Однако у китайского языка хорошие перспективы, уже сейчас его преподавание ведется в 34-х регионах России.

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