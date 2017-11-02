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09:06 (мск), источник: Om1.ru

В неограниченных выбросах уличили 94 предприятия Омской области

Такую статистику наконец представило в прокуратуру региональное министерство природы.

Появились первые результаты в поиске предприятий-нарушителей, которые загрязняют воздух Омска промышленными выбросами.

Как сообщает прокуратура Омской области, Минприроды установило 94 хозяйствующих субъекта, которые работают без согласованного с природоохранными ведомствами перечня мероприятий, призванных уменьшить объём выбросов в безветренную погоду.

Прокуратура вместе с Росприроднадзором, Роспотребнадзором и лабораториями «пройтись» по списку. На 94 предприятиях начнётся серия проверок.

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