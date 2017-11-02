В неограниченных выбросах уличили 94 предприятия Омской области
Такую статистику наконец представило в прокуратуру региональное министерство природы.
Такую статистику наконец представило в прокуратуру региональное министерство природы.
Появились первые результаты в поиске
Как сообщает прокуратура Омской области, Минприроды установило 94 хозяйствующих субъекта, которые работают без согласованного с природоохранными ведомствами перечня мероприятий, призванных уменьшить объём выбросов в безветренную погоду.
Прокуратура вместе с Росприроднадзором, Роспотребнадзором и лабораториями «пройтись» по списку. На 94 предприятиях начнётся серия проверок.