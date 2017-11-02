В неограниченных выбросах уличили 94 предприятия Омской области

Появились первые результаты в поиске предприятий-нарушителей, которые загрязняют воздух Омска промышленными выбросами.

Как сообщает прокуратура Омской области, Минприроды установило 94 хозяйствующих субъекта, которые работают без согласованного с природоохранными ведомствами перечня мероприятий, призванных уменьшить объём выбросов в безветренную погоду.