Воду планируют отключить на сутки на нескольких улицах в центре Ростова
Воду планируется отключить на сутки на нескольких улицах в центре донской столицы.
Воду планируется отключить на сутки на нескольких улицах в центре донской столицы.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 7 ноября до 8.00 8 ноября воды не будет в границах: переулок Университетский — улица Журавлева — улица Социалистическая — улица Нижнебульварная.
В сообщении поясняется, воду отключат в связи с проведением работ по переврезке водопроводной линии.
Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за неудобства.