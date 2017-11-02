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10:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду планируют отключить на сутки на нескольких улицах в центре Ростова

Воду планируется отключить на сутки на нескольких улицах в центре донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 7 ноября до 8.00 8 ноября воды не будет в границах: переулок Университетский — улица Журавлева — улица Социалистическая — улица Нижнебульварная.

В сообщении поясняется, воду отключат в связи с проведением работ по переврезке водопроводной линии.

Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за неудобства.

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