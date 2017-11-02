Более 2 млн человек прислали свои имена в NASA для отправки на Марс

Второй этап сбора имен начался в начале октября и завершился 1 ноября по времени Восточного побережья США. Всего заявки подали почти 2,4 млн человек, в том числе около 650 тыс. жителей США, 260 тыс. жителей Китая и 63,5 тыс. граждан РФ, передает «РИА Новости».

Специальный силиконовый микрочип будет помещен на борт исследовательского зонда InSight, который должен изучить движение внутренних слоев Марса и измерить удары метеоритов. Запуск аппарата в космическое пространства состоится в мае 2018 года и в ноябре он достигнет «красной планеты». Он также доставит чип с именами 827 человек, которые подали свои заявки во время первого этапа сбора имен в 2015 году.