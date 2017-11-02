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08:48 (мск), источник: РБК

ВЭФ спрогнозировал достижение равноправия женщин и мужчин через 100 лет

Сто лет потребуется для того, чтобы уравнять в правах всех женщин и мужчин в мире, следует из доклада Всемирного экономического форума. Движение к равноправию впервые за последние 10 лет наблюдений стало идти медленнее.

Источник: AP 2017

Процесс достижения мирового равенства полов замедлился, констатировали аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), которые опубликовали ежегодный доклад о гендерном разрыве — 2017 (.pdf).

Авторы исследования сравнили ситуацию положения женщин и мужчин в обществе в 144 странах мира по четырем основным показателям: достижения в образовании, политическая деятельность, экономические возможности, доступ к здравоохранению и выживание.

Эксперты подсчитали, что при существующих темпах решения гендерных проблем в разных странах достичь равноправия между женщинами и мужчинами можно будет только через 100 лет. В прошлом году этот показатель был меньше — 83 года. При этом равенства двух полов в конкретных сферах, например, в области труда и экономической деятельности, согласно новым оценкам, придется ждать в два раза дольше — 217 лет. Гендерный разрыв в сфере образования может достичь паритета уже в течение следующих 13 лет.

​Наиболее проблемными в этом году стали также сферы здравоохранения и экономики. Второй год подряд в исследуемых странах отмечается большой разрыв в правах между двумя полами по политическим возможностям — этот показатель можно будет свести к нулю через 99 лет при существующих темпах решения проблемы.

В пятерку стран с наилучшими показателями по всем параметрам попали Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция.
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При этом авторы исследования подчеркнули, что десятка лидеров рейтинга не меняется уже в течение нескольких лет: Исландия, например, занимает первое место по показателям гендерного равноправия девятый год подряд. Ей, говорится в исследовании, удалось закрыть 88% гендерного разрыва.

Россия в общем рейтинге ухудшила свои позиции в годовом выражении и скатилась с 49-го места на 71-е из-за существенной потери позицию в экономике и образовании. Тем не менее, по медицинским показателям, то есть по продолжительности жизни мужчин и женщин и смертности младенцев, Россия занимает лидирующие позиции. По политическому критерию страна находится на 121-м месте из 144.

Общая статистика по всем странам показала, что более половины стран — 82 государства — в целом улучшили свои показатели за последний год, но общий индекс начал снижаться и упал на 68%​ по сравнению с 2006 годом, когда ВЭФ начал учет проблем гендерного неравенства в мире.

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