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10:44 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре запретят парковку на улице Коммунаров

Грядут новые перемены на краснодарских дорогах.

Краснодар. 2 нояб. — Новая Кубань. В столице Краснодарского края продолжаются мероприятия по улучшению ситуаций на дорогах. На этот раз, инициатива чиновников коснулась улицы Коммунаров.

С 14-го ноября на данной улице будет установлен запрещающий парковку знак. Стоянка для водителей будет запрещена на участке от улицы Комсомольской до улицы Мира.

Власти Краснодара призывают автомобилистов не игнорировать новшества и внимательно отнестись к переменам. Как уверяет департамент транспорта, запретительные меры подобного рода никак не повредят горожанам. .

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