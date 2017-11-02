В Краснодаре запретят парковку на улице Коммунаров

Краснодар. 2 нояб. — Новая Кубань. В столице Краснодарского края продолжаются мероприятия по улучшению ситуаций на дорогах. На этот раз, инициатива чиновников коснулась улицы Коммунаров.

С 14-го ноября на данной улице будет установлен запрещающий парковку знак. Стоянка для водителей будет запрещена на участке от улицы Комсомольской до улицы Мира.