В Краснодаре запретят парковку на улице Коммунаров
Грядут новые перемены на краснодарских дорогах.
Грядут новые перемены на краснодарских дорогах.
Краснодар. 2 нояб. — Новая Кубань. В столице Краснодарского края продолжаются мероприятия по улучшению ситуаций на дорогах. На этот раз, инициатива чиновников коснулась улицы Коммунаров.
С 14-го ноября на данной улице будет установлен запрещающий парковку знак. Стоянка для водителей будет запрещена на участке от улицы Комсомольской до улицы Мира.
Власти Краснодара призывают автомобилистов не игнорировать новшества и внимательно отнестись к переменам. Как уверяет департамент транспорта, запретительные меры подобного рода никак не повредят горожанам. .