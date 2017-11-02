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09:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как живется старейшей жительнице Беларуси

Справляться у женщины о возрасте — конечно, моветон. Однако Мария Викентьевна Кононович из деревни Листопады Воложинского района старше всех 9 миллионов 485 тысяч 800 белорусов.

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фотографий

В списке долгожителей страны она — номер один. Ей — 113. Как нынче живется бабушке-эпохе, в чьем паспорте датой рождения значится 27 мая 1904 года, — в репортаже корреспондентов СБ.

Гости к бабушке зачастили. Два раза в неделю приходит социальный работник — помочь по дому и поговорить. Не забывают местные власти — к человеку в таком почтенном возрасте внимание особое. То и дело в небольшой, но аккуратненький деревянный домик, приютившийся прямо на въезде в деревню, у железной дороги, заглядывают журналисты. Поинтересоваться секретом долголетия. Бабушка только рада: день скучным не будет.

— Викентьевна, сядьте да поговорите, я сама все сделаю! — управляющий делами Городьковского сельского исполкома Алла Сивец пытается остановить неугомонную долгожительницу, в очередной раз убежавшую на кухню. На сей раз за вилками. Первое правило деревенского гостеприимства: гостей с дороги нужно накормить. На столе бульба (с собственного огорода, которую бабушка, как утверждает, выкопала сама), домашние бочковые огурцы (тоже собственной засолки), колбаска и ветчина — специально за ними сходила к автолавке. В руках — гостинец. Баночка меда. До последнего держала пчел, а сам продукт получала облегченным способом: просто срезала соты с рамки и, насколько могла, отжимала через марлю. К нашему приезду готовилась: с самого утра отворила ворота, протопила печь, прибралась…

— За работой света не вижу. Надо ведь постоянно двигаться. А бывает такой день, что и не подвигаешься. А когда тучи на улице, дождь идет, гром гремит — конец жизни. Бывает, целую ночь не могу заснуть. И что-то делать начинаю. А бывало, что и с кровати сваливалась, и под порогом лежала — инсульт был. Затем трещина в сердце — инфаркт. Но простить, что я окажусь ненужной, себе я не смогу, — учит нас она.

Подарки в ответ дарим и мы. Плед, чтобы бабушка не мерзла, и полотенце. Кружку и баночку чая. Подписку на Советскую Белоруссию. Удивительное дело: несмотря на годы, Мария Викентьевна еще читает. Новостями, замечает, правда, не сильно интересуется. Голова, говорит, работает слабо. Повесткой дня нынче для нее являются разве что прогноз погоды да собственное самочувствие.

— Соседка на лето сюда приезжает, так я когда в гости к ней хожу, могу и телевизор посмотреть. Только что в мире творится — страхота! Да и забывать уже начала, что происходит. А с кем еще общаться? Деревня маленькая, вокруг пустые хаты.

Пытаюсь ее вывести на разговор о прошлом:

— А раньше как было? В какие годы вам лучше всего жилось?

Но и о прежних временах она рассказывает лишь в телеграфном стиле. Вспоминает ужасы войны, свою работу полеводом в местном колхозе. Но быстро замолкает. Что, мол, об этом говорить? Гораздо важнее для нее показать нам стопочку пожелтевших фотоснимков (они у бабули всегда под рукой), где она еще молодая, где живы ее сыновья (один умер мальчишкой) и муж.

«Жили мы дружно…» Слушаешь Марию Викентьевну и понимаешь: главное для нее — не кто стоял у руля страны и не какие исторические события сопровождали ее долгую жизнь, а семейное счастье. Вот только пережить всех и остаться в старости одной-одинешенькой (внуков, к слову, у долгожительницы так и не появилось) и врагу не пожелаешь.

— О сыночках своих каждый день плачу. Молюсь перед иконами.

— А дальние родственники есть? Навещают?

— Их много. И забрать готовы. Но куда я из хаты поеду? У всех дети. Женятся, хватает своих забот. Хотя как пенсию получу, заглядывают, — то ли шутит, то ли грустит бабушка в ответ.

«Мария Викентьевна, хватит грустить, улыбайтесь!» — вместе с фотографом обещаем пополнить коллекцию долгожительницы новыми снимками. Та как истинная женщина мимолетом бросает взгляд в зеркало, поправляет хустачку, смотрит, не выбилась ли прядь волос. Только улыбаться по заказу все равно не хочет. Неестественно, мол, все это.

— Случайно, бывает, улыбнусь! А когда заставляют… Моими фотокарточками только воробьев пугать! Меня вот фотографировали недавно. Тоже все улыбайтесь-улыбайтесь, а солнце глаза слепит, аж плакать хочется. Так переживала… Но ничего получилась.

— Так и выглядите отлично! — напоследок делаю комплимент я.

— Кому нужна моя красота? Я все постоянно думаю: зачем я людей мучаю? Я в больнице была. Через окно смотрю, а там людей в помиральную все везут и везут. А я думаю: почему не меня? У меня ж уже никого нет… А у них — детки. Пускай бы еще пожили. Доктора мои все поумирали, а меня Бог держит. Сама удивляюсь. Может, потому что я люблю всех, и сколько жила, не имела врагов?

КСТАТИ

Всего в нашей стране 5 человек, кому, согласно предоставленной Министерством труда и социальной защиты статистике, уже исполнилось 110 лет (для сравнения: осенью 2012-го таких было 11, в 2006-м — 22). 111-летняя Анна Александровна Соловей, живущая в Лиде, в свои годы по-прежнему не жалуется на здоровье, ест с аппетитом и любит живое общение. Никогда ничем не болела, пережила раскулачивание, две войны, смерть мужа, детей, но осталась в здравом уме и твердой памяти. Ее 110-летнюю тезку Анну Николаевну Метельскую из Любанского района нынче по очереди досматривают дочки.

— Она у сестры сейчас в Минске, здоровье не ахти, из квартиры не выходит. Летом была у меня в деревне. Выглянет во двор порой, на лавочке посидит. А как могла — еще цветы сажала, — говорит одна из дочерей Лидия Григорьевна.

Как поживает 113-летняя минчанка Елена Иосифовна Глебко, узнать, увы, не удалось. В районной администрации заметили: за помощью ее родственники не обращаются, справляются своими силами. А имя 110-летней бабушки из Новогрудского района нас просто по-человечески попросили не упоминать. Мол, только по паспорту ей столько. На самом деле — моложе. Годы давным-давно были приписаны. Только вот как исправить возрастную коллизию при замене документа, если никаких свидетельств, подтверждающих, когда именно родилась женщина, не сохранилось?

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