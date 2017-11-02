Мосприрода: Снегири прилетели в столицу на зимовку

Источник: РИА "Новости"

«В Москву прилетели снегири, сейчас на многих городских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) они уже есть. Но пока еще не вся листва облетела, поэтому их не так хорошо видно. Но их слышно. Также снегири могут прилететь и на территорию жилой застройки, но все же, в основном, будут обитать на ООПТ», — сказал В. Волков.

В то же время он отметил, что все перелетные птицы из Москвы уже улетели за исключением тех особей, которые решили остаться на зимовку. Например, из города улетают не все зарянки (малиновки).

«Некоторые водоплавающие до сих пор еще плавают. На московских водоемах зимой можно встретить крякву, хохлатую чернеть, а иногда большого крохаля», — добавил представитель Мосприроды.