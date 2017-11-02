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09:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мосприрода: Снегири прилетели в столицу на зимовку

Снегири прилетели в Москву на зимовку и расположились на столичных природных территориях. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» специалист ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Валентин Волков.

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Источник: РИА "Новости"

«В Москву прилетели снегири, сейчас на многих городских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) они уже есть. Но пока еще не вся листва облетела, поэтому их не так хорошо видно. Но их слышно. Также снегири могут прилететь и на территорию жилой застройки, но все же, в основном, будут обитать на ООПТ», — сказал В. Волков.

В то же время он отметил, что все перелетные птицы из Москвы уже улетели за исключением тех особей, которые решили остаться на зимовку. Например, из города улетают не все зарянки (малиновки).

«Некоторые водоплавающие до сих пор еще плавают. На московских водоемах зимой можно встретить крякву, хохлатую чернеть, а иногда большого крохаля», — добавил представитель Мосприроды.

По его словам, также на зиму из столицы не улетят большие синицы, лазоревки, гаечки, дрозды-рябинники. Кроме того, во время миграции в город прилетели и, вероятно, останутся на холодное время года свиристели, чечетки и московки.

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