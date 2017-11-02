Мокрый снег выпадет сегодня ночью во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Небольшой дождь и мокрый снег могут пройти сегодня ночью во Владивостоке. К утру 3 ноября температура понизится до 0…-2°С. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке в четверг, 2 ноября, ожидается увеличение облачности до значительной, умеренный, вечером до сильного ветер. Максимальная температура воздуха в пределах +8…+11°С. Вечером возможен небольшой дождь. Высокая вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега сохранится и предстоящей ночью. Ночью усилится ветер, и к утру температура понизится до 0…-2°С. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Завтра днем весь Приморский край окажется под влиянием гребня азиатского антициклона, центр которого будет смещаться с Забайкалья на Китай. Осадков не ожидается. Вместе с ростом атмосферного давления на край вторгнется холодная воздушная масса, которая вызовет похолодание. Основной фон температуры составит лишь +3…+8°С, на северо-востоке местами не превысит 0…-3°С.