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09:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мокрый снег выпадет сегодня ночью во Владивостоке

На дорогах возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Небольшой дождь и мокрый снег могут пройти сегодня ночью во Владивостоке. К утру 3 ноября температура понизится до 0…-2°С. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке в четверг, 2 ноября, ожидается увеличение облачности до значительной, умеренный, вечером до сильного ветер. Максимальная температура воздуха в пределах +8…+11°С. Вечером возможен небольшой дождь. Высокая вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега сохранится и предстоящей ночью. Ночью усилится ветер, и к утру температура понизится до 0…-2°С. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Завтра днем весь Приморский край окажется под влиянием гребня азиатского антициклона, центр которого будет смещаться с Забайкалья на Китай. Осадков не ожидается. Вместе с ростом атмосферного давления на край вторгнется холодная воздушная масса, которая вызовет похолодание. Основной фон температуры составит лишь +3…+8°С, на северо-востоке местами не превысит 0…-3°С.

Во Владивостоке завтра без осадков, но день будет самым холодным и ветреным на этой неделе, максимальная температура воздуха не поднимется выше +2…+4°С.

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