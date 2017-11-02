Звезды Кремля: большевистская твердость и путинская эклектика

Источник: РИА "Новости"

Кому принадлежала идея их установки, неизвестно.

Звезды пережили смену общественного строя, распад породившего их государства, и, по всей вероятности, останутся над резиденцией президента России неопределенно долго.

В свою очередь, находившиеся на их месте двуглавые орлы оказались, пожалуй, самыми живучими атрибутами прежнего строя в стране большевиков.

Математическое совершенство или знак сатаны?

Пятиконечная звезда (пентаграмма) — один из древнейших символов человечества. Археологи находили ее в наскальных рисунках Греции, Ближнего Востока, Японии и доколумбовой Америки. Ничего специфически русского или коммунистического в ней нет.

Пифагор называл пентаграмму математическим совершенством, а Леонардо да Винчи символом человека, поскольку в нее вписывается его «витрувианский человек».

В разных культурах она означала военную доблесть, защиту от опасности, верный путь, пять ран Иисуса Христа и пять ежедневных молитв мусульманина.

У древних римлян пятиконечная звезда была знаком бога войны Марса, у каббалистов — Мессии. Она украшала печати царя Соломона и императора Константина, видна на иконе Андрея Рублева «Преображение Господне».

В Средние века считалась также знаком сатаны («печать Бафомета»), правда, в этом случае изображалась одним лучом книзу и двумя кверху.

Пятиконечные звезды разных цветов присутствуют в символике США, Евросоюза, Китая и многих других стран, и на офицерских погонах большинства армий.

Кто придумал сделать красную звезду советской эмблемой, неизвестно. Одни источники отдают авторство идеи комиссару Николаю Полянскому, другие его коллеге Константину Еремееву, третьи — безымянным кронштадтским матросам.

Источник: РИА "Новости"

Официально символ под названием «марсова звезда с плугом и молотом» был утвержден приказом наркомвоенмора Льва Троцкого от 7 мая 1918 года. В выпущенной следом листовке пояснялось: «Красная звезда есть звезда счастья всех бедняков, крестьян и рабочих».

Первоначально красная звезда была чисто военным атрибутом — например, она нашивалась на суконные буденовки пехотных частей Красной армии.

Приказ Троцкого грозил трибуналом всякому, кто станет носить красную звезду, не служа в Красной армии.

Но после Гражданской войны она сделалась элементом флагов и гербов СССР и союзных республик, и приобрела такой же статус, как свастика в нацистской Германии: символ государства и господствующей идеологии, дополняющий сложный в изображении официальный герб.

Тогда же придумали еще одно символическое значение: пять лучей звезды — это пять материков, которые скоро объединятся под знаменем коммунизма.

Великий перелом

С XVII века четыре из 20 башен Кремля — Спасскую, Троицкую, Никольскую и Боровицкую — венчали царские двуглавые орлы.

Снятые с кремлевских башен двуглавые орлы в парке Горького, 23 октября 1935 г. | Источник: РИА "Новости"

Примерно раз в столетие медных позолоченных орлов меняли. К началу 1930-х годов самым старым был орел Троицкой башни, водруженный в 1870 году, самым новым — Спасской башни (1912 год).

Большевики официально упразднили прежний герб 10 июля 1918 года.

По свидетельствам соратников, Владимир Ленин неоднократно выражал желание убрать с видного места символы прежнего режима, но при его жизни не дошли руки.

В 1929 году Иосиф Сталин добился полноты власти. Накануне его 50-летия, отмечавшегося с небывалой пышностью и славословиями, «всесоюзный староста» Михаил Калинин заявил: «Сталин — это гений, который все может».

В 1931 году столичный обком возглавил Лазарь Каганович, принявшийся с бешеной энергией преобразовывать старую купеческо-нэпманскую Москву в «образцовый коммунистический город».

5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. По широко известной, но неподтвержденной версии, Каганович лично повернул рукоятку, проговорив при этом: «Задерем подол матушке-России».

В 1930 году НКВД заказал искусствоведу и реставратору Игорю Грабарю экспертную оценку кремлевских орлов. Академик выдал заключение:

Ни один из существующих сейчас на кремлевских башнях орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем.

Получив копию документа, управделами Совнаркома Николай Горбунов 20 июня 1930 года «с коммунистическим приветом» написал секретарю президиума ВЦИК Авелю Енукидзе: «В. И. Ленин несколько раз требовал снятия этих орлов и сердился, что эта работа не была произведена — я лично это подтверждаю. Я думаю, что неплохо бы эти орлы снять и заменить их флажками. Для чего нам сохранять эти символы царизма?».

В протоколе заседания секретариата ВЦИК от 13 декабря 1931 года упоминается предложение включить в смету на будущий год 95 тысяч рублей на ликвидацию орлов.

Непростой выбор

Сталин медлил три с половиной года, возможно, понимая, что делает нечто на века — а художественно и политически подходящую замену придумать не могли.

Предложения установить позолоченные изображения серпа и молота, гербы СССР или просто металлические флажки, как на остальных, более низких башнях, были отвергнуты.

Кому первому пришла в голову мысль о звездах, неизвестно.

В августе 1935 года политбюро постановило: «К 7 ноября 1935 г. снять 4 орла, находящиеся на Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башнях кремлевской стены и 2 орла со здания Исторического музея. К этому же сроку решено установить на указанных 4 башнях Кремля пятиконечную звезду с серпом и молотом».

Сегодня новый аттракцион

Времени оставалось всего ничего. Подготовить эскизы звезд поручили живописцу Евгению Лансере, но Сталин дважды вернул его рисунки, требуя убрать какие-то «круги в центре» и «скрепляющие палки».

Хотя Лансере был готов выполнить любые указания, заказ особой важности передали главному художнику Большого театра Федору Федоровскому.

Источник: РИА "Новости"

Тем временем инженеры решали сложную техническую задачу. Кранов необходимой высоты не было. Трест «Стальпроммеханизация» ударными темпами изготовил краны, которые монтировались на платформах, выступавших из башенных окон на верхних ярусах.

18 октября приступили к работе. Орла с Троицкой башни пришлось разбирать наверху.

23 октября на обитых кумачом постаментах в парке Горького установили четыре звезды, сиявшие золотом и самоцветами, а рядом — трех ободранных орлов, которых на следующий день отправили на переплавку.

24—27 октября, четыре дня подряд, огромные толпы собирались у Кремля наблюдать за подъемом звезд.

Весь процесс контролировал НКВД. 4 ноября, за три дня до праздника, вскоре расстрелянный начальник кремлевской охраны Карл Паукер письменно доложил Сталину и Молотову: «Задание Политбюро выполнено».

Последним напоминанием об орлах стал вышедший на экраны в мае 1936 года фильм «Цирк». В финальной сцене парада физкультурников на Красной площади Кремль был снят еще в прежнем виде.

Неудачный вариант

Первые, так называемые самоцветные, звезды изготавливались из нержавеющей стали и красной листовой меди и весили около тонны каждая.

Поскольку верхушки башен не были рассчитаны на такой вес, их пришлось укреплять специальными металлическими конструкциями, а обветшавший шатер Никольской башни разбирать и возводить заново.

На золочение звезд пошли 67,9 килограмма золота. Изображения серпа и молота в центре каждой из них были выложены уральскими самоцветами.

Однако создатели не учли, что из-за осадков и городского смога золото и самоцветы быстро утратят блеск. В лучах прожекторов звезды выглядели только хуже. К тому же они были слишком большими и нарушали визуальную гармонию Кремля.

Кто предложил сделать звезды рубиновыми и светящимися, неизвестно, но на сей раз автор идеи попал в яблочко.

Эскизы разработал тот же Федор Федоровский, за техническую сторону отвечал профессор Александр Ланда.

Соответствующее решение политбюро было принято в мае 1937 года. Из снятия старых и водружения новых звезд представления не устраивали.

Прежнюю звезду со Спасской башни установили над Северным речным вокзалом Москвы.

2 ноября 1937 года рубиновые звезды впервые вспыхнули над Москвой и с тех пор гасли лишь дважды: во время Великой Отечественной войны в целях светомаскировки и в 1996 году для съемки ночного Кремля в фильме «Сибирский цирюльник» по просьбе режиссера Никиты Михалкова.

При замене звезд еще одну установили на Водовзводной башне, где прежде ни орла, ни звезды не было — чтобы число звезд совпадало с количеством лучей.

Уникальная конструкция

Звезды весят около тонны каждая и могут вращаться на подшипниках. Размах лучей составляет от 3 м на Водовзводной башне до 3,75 м на Спасской и Никольской.

Каркасы башен сделаны из нержавеющей стали. На остекление каждой из них пошло около ста кубометров стекла.

Во время послевоенной капитальной реставрации инженер Николай Шпигов, назначенный заместителем коменданта Кремля и произведенный в генералы МГБ, изобрел технологию изготовления трехслойного стекла, в котором нижний слой рубиновый (с добавлением селена), средний хрустальный, а внешний молочный.

Стальные каркасы сделали в подмосковной Электростали, слоеные стеклянные листы по рецепту Шпигова в Вышнем Волочке.

Мощность электроламп в звездах на Спасской, Троицкой и Никольской башнях — 5 кВт (примерно сто стандартных бытовых лампочек), на Боровицкой и Водовзводной по 3,7 кВт. Для равномерного распределения света лампы окружены стеклянными призмами. Они горят круглые сутки, причем днем сильнее, чем ночью.

Звезды имеют автономное резервное электропитание. В каждой лампе имеются две нити накаливания, подсоединенные параллельно, так что в случае перегорания одной из них лампа не погаснет.

Пульт управления энергосистемой и смонтированными внутри звезд вентиляторами обдува находится в Троицкой башне.

Моют звезды раз в пять лет, техническую профилактику проводят ежемесячно, визуальный осмотр дважды в день.

Всем сестрам по серьгам

Заменив красные флаги трехцветными и убрав советские гербы с официальных зданий (в частности, с бывшего Кремлевского дворца съездов, ставшего просто Кремлевским дворцом), власти новой России не тронули кремлевские звезды — вероятно, из-за их высокой узнаваемости и полуофициальной природы.

Их судьба всегда занимала общество меньше, чем вопрос перезахоронения Ленина.

Во время «митинга победителей» 24 августа 1991 года демонстранты, проходя по Красной площади, скандировали: «В Кремле — музей!» и «Орлов — на башни!». Призывы не были услышаны, с чего, по мнению некоторых, и началась деградация российской демократии.

В наши дни против звезд и за возвращение орлов выступают не либералы, а националисты и православная общественность.

Дискуссия активизировалась после открытия 26 августа 2010 года надвратных икон на Спасской и Никольской башнях, но постепенно сошла на нет.

«Давайте уберем над Кремлём звезды — там орлы висели, при чем здесь звезды? Пятиконечная звезда — знак масонов», — заявил 20 октября 2010 года Владимир Жириновский.

10 сентября того же года близкий к РПЦ общественный фонд «Возвращение» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением вернуть орла хотя бы на одну Спасскую башню. Ответа не последовало.

Категорически против снятия звезд возражает КПРФ. В конце 2014 года членов ее думской фракции взволновали слухи о том, что вокруг звезд проводятся какие-то работы. Но комендант Кремля Сергей Хлебников пояснил, что речь шла лишь об установке новых энергосберегающих ламп.

Вместе с тем, некогда снятые коммунистами орлы вернулись на здание Исторического музея. Восстановлена разрушенная в 1929 году часовня Иверской Божьей Матери.

Современный облик Красной площади отражает историческую эклектику путинской эпохи: по возможности угодить всем и не возбуждать страсти из-за вопросов, не имеющих практического значения для власти.

Красные звезды и мавзолей Ленина соседствуют с царским триколором над официальным кабинетом главы государства и иконами, в Москве имеются проспект Сахарова и проспект Андропова, на эмблеме ФСБ уживаются двуглавый орел и чекистский щит и меч.