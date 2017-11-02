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09:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Странным путем идет тигр Владик к неведомой цели в Приморье

Специалисты наблюдают за передвижением тигра Владика, который неожиданно для всех развернулся и пошел обратно, в центральную часть Сихотэ-Алиня, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

Тигр Владик закончил свое прямолинейное движение на юго-западе Приморского края, сделав там почетный круг по бассейну реки Кедровки и, развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня.

«Отследив путь хищника по точкам на карте, не верится, что это — передвижения тигра. Если бы не постоянные заверки его следов на местности, то оставались бы сомнения, ошейник все еще на Владике или неведомое чудище проглотило хищника и совершает полёты по краю. По сути, сейчас Владик возвращается своим путём на север, а вот его конечная цель неизвестна», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Наблюдение за Владиком ведется с помощью специального GPS-ошейника. Сейчас режим передатчика переведен на частую подачу сигнала. Это необходимо, чтобы отследить путь хищника. Ведь его поведение на данный момент совершенно не типично.

Как рассказал директор Департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов, на обратном пути Владик дважды переплыл реку Суйфун, дважды пересек железнодорожную линию и оживленную федеральную трассу, возле которой провел порядка 8 часов и, выбрав удачный момент, пересек ее.

Отметим, что тигр сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о жизни тигра Владика. Этот загадочный хищник свою известность приобрел в середине октября. После длительной реабилитации Владик был выпущен в дикую природу 15 мая этого года.

Екатерина Лапкина.

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