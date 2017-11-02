Странным путем идет тигр Владик к неведомой цели в Приморье
Специалисты наблюдают за передвижением тигра Владика, который неожиданно для всех развернулся и пошел обратно, в центральную часть
Специалисты наблюдают за передвижением тигра Владика, который неожиданно для всех развернулся и пошел обратно, в центральную часть
Тигр Владик закончил свое прямолинейное движение на
«Отследив путь хищника по точкам на карте, не верится, что это — передвижения тигра. Если бы не постоянные заверки его следов на местности, то оставались бы сомнения, ошейник все еще на Владике или неведомое чудище проглотило хищника и совершает полёты по краю. По сути, сейчас Владик возвращается своим путём на север, а вот его конечная цель неизвестна», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Наблюдение за Владиком ведется с помощью специального
Как рассказал директор Департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов, на обратном пути Владик дважды переплыл реку Суйфун, дважды пересек железнодорожную линию и оживленную федеральную трассу, возле которой провел порядка 8 часов и, выбрав удачный момент, пересек ее.
Отметим, что тигр сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты.
Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о жизни тигра Владика. Этот загадочный хищник свою известность приобрел в середине октября. После длительной реабилитации Владик был выпущен в дикую природу 15 мая этого года.
Екатерина Лапкина.