Пермский край вошёл в ТОП-15 «счастливых регионов» России

В исследовании учитывался процент упоминаний регионов России в контексте слова «счастье» (и его синонимов) на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. За октябрь 2017 года системой было проанализировано более 1 миллиона сообщений в соцсетях.