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09:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский край вошёл в ТОП-15 «счастливых регионов» России

В рейтинге упоминания в соцсетях в контексте «счастье» Пермский край занял 12 место.

В рейтинге «счастливых » регионов России Пермский край занял 12 место. Данные были составлены информационно-аналитической системой «Медиалогия».

В исследовании учитывался процент упоминаний регионов России в контексте слова «счастье» (и его синонимов) на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. За октябрь 2017 года системой было проанализировано более 1 миллиона сообщений в соцсетях.

Из 25 регионов России лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Крым с частотой упоминания 21; 16 и 4% соответственно. Пермский край занял 12 место данного рейтинга с показателем 1,49%. На последних местах рейтинга находятся Приморский край, Иркутская и Саратовская область с показателями 1; 0,91 и 0,87% соответственно.

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