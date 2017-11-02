Пермский край вошёл в ТОП-15 «счастливых регионов» России
В рейтинге упоминания в соцсетях в контексте «счастье» Пермский край занял 12 место.
В рейтинге упоминания в соцсетях в контексте «счастье» Пермский край занял 12 место.
В рейтинге «счастливых » регионов России Пермский край занял 12 место. Данные были составлены
В исследовании учитывался процент упоминаний регионов России в контексте слова «счастье» (и его синонимов) на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. За октябрь 2017 года системой было проанализировано более 1 миллиона сообщений в соцсетях.
Из 25 регионов России лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва,