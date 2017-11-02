Госжилинспеция Уфы проверила дом, с которого во время ветра слетела облицовка
Зампред Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору проинспектировал дом, где накануне в результате сильного ветра обрушилась облицовочная часть фасада.
Зампред Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору проинспектировал дом, где накануне в результате сильного ветра обрушилась облицовочная часть фасада.
Напомним, вчера Уфу атаковал сильный ветер, порывы которого сносили светофоры, вырывали деревья и даже наносили ущерб многоэтажкам.
Так, у дома по улице Российской, 60 ураган снес часть фасадного утеплителя, который падал крупными кусками с высоты на асфальт.
Как сообщала мэрия города, последствия инцидента начали устранять представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте работали службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь не оказалось.
Также на место выехал заместитель председателя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Булат Исмагилов. По его словам, сданный два года назад дом находится на гарантийном обслуживании.
Экспертами было выяснено, что разрушение облицовочной части фасада произошло
В настоящее время устраняются последствия обрушения, также будет решаться вопрос о проведении экспертизы выполненных фасадных работ на остальной части здания. Ситуация взята на контроль, сообщает ведомство.