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09:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Госжилинспеция Уфы проверила дом, с которого во время ветра слетела облицовка

Зампред Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору проинспектировал дом, где накануне в результате сильного ветра обрушилась облицовочная часть фасада.

Напомним, вчера Уфу атаковал сильный ветер, порывы которого сносили светофоры, вырывали деревья и даже наносили ущерб многоэтажкам.

Так, у дома по улице Российской, 60 ураган снес часть фасадного утеплителя, который падал крупными кусками с высоты на асфальт.

Как сообщала мэрия города, последствия инцидента начали устранять представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте работали службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь не оказалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на место выехал заместитель председателя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Булат Исмагилов. По его словам, сданный два года назад дом находится на гарантийном обслуживании.

Экспертами было выяснено, что разрушение облицовочной части фасада произошло из-за нарушения технологии выполнения фасадных работ и использования некачественных отделочных материалов.

В настоящее время устраняются последствия обрушения, также будет решаться вопрос о проведении экспертизы выполненных фасадных работ на остальной части здания. Ситуация взята на контроль, сообщает ведомство.

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