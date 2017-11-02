Госжилинспеция Уфы проверила дом, с которого во время ветра слетела облицовка

Напомним, вчера Уфу атаковал сильный ветер, порывы которого сносили светофоры, вырывали деревья и даже наносили ущерб многоэтажкам.

Так, у дома по улице Российской, 60 ураган снес часть фасадного утеплителя, который падал крупными кусками с высоты на асфальт.

Как сообщала мэрия города, последствия инцидента начали устранять представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте работали службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь не оказалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pvSeUoYCOpA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также на место выехал заместитель председателя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Булат Исмагилов. По его словам, сданный два года назад дом находится на гарантийном обслуживании.

Экспертами было выяснено, что разрушение облицовочной части фасада произошло из-за нарушения технологии выполнения фасадных работ и использования некачественных отделочных материалов.