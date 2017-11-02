Стало известно, когда в Башкирии начнутся заморозки

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии сохранится осенняя погода. Температура воздуха в дневное время суток не опустится ниже 0℃ вплоть до субботы, 11 ноября. Самая холодная ночь в ближайшую неделю ожидает жителей Башкирии в пятницу, 5 ноября. Тогда температура опустится до -3 градусов Цельсия.