Стало известно, когда в Башкирии начнутся заморозки
В ближайшие дни в республике сохранится пасмурная и дождливая погода.
В ближайшие дни в республике сохранится пасмурная и дождливая погода.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии сохранится осенняя погода. Температура воздуха в дневное время суток не опустится ниже 0℃ вплоть до субботы, 11 ноября. Самая холодная ночь в ближайшую неделю ожидает жителей Башкирии в пятницу, 5 ноября. Тогда температура опустится до -3 градусов Цельсия.
До конца недели по республике ожидается переменная облачность и дожди, местами снег с дождем. В предстоящие выходные температура воздуха днем составит + 1 +5℃, ночью от -2 до +1.
Существенные заморозки на территорию Башкирии придут в конце месяца, с 29 ноября температура воздуха составит -6℃ днем, — 9 градусов ночью.