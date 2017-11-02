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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Башкирии начнутся заморозки

В ближайшие дни в республике сохранится пасмурная и дождливая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 766 мм рт. ст. 2 м/с

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии сохранится осенняя погода. Температура воздуха в дневное время суток не опустится ниже 0℃ вплоть до субботы, 11 ноября. Самая холодная ночь в ближайшую неделю ожидает жителей Башкирии в пятницу, 5 ноября. Тогда температура опустится до -3 градусов Цельсия.

До конца недели по республике ожидается переменная облачность и дожди, местами снег с дождем. В предстоящие выходные температура воздуха днем составит + 1 +5℃, ночью от -2 до +1.

Существенные заморозки на территорию Башкирии придут в конце месяца, с 29 ноября температура воздуха составит -6℃ днем, — 9 градусов ночью.

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