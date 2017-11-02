Утром движение на «синей» ветке метро было замедлено
Интервалы движения поездов были увеличены на участке от ст. «Московская» до ст. «Звездная».
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Интервалы движения поездов были увеличены на участке от ст. «Московская» до ст. «Звездная».
2 ноября в Петербурге с 6:57 на участке ст. «Московская» до ст. «Звездная» движение поездов осуществлялось с увеличенными интервалами. Подобный режим длился около получаса. Станции расположены на «синей» ветке.
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