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09:18 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Утром движение на «синей» ветке метро было замедлено

Интервалы движения поездов были увеличены на участке от ст. «Московская» до ст. «Звездная».

Источник: РИА "Новости"

2 ноября в Петербурге с 6:57 на участке ст. «Московская» до ст. «Звездная» движение поездов осуществлялось с увеличенными интервалами. Подобный режим длился около получаса. Станции расположены на «синей» ветке.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, движение было полностью восстановлено в обычном режиме в 7:21.

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