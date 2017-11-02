Волгоградец собирает подписи под петицией против камер на дорогах

«В преддверии чемпионата по футболу на дорогах города появилось огромное количество камер, фиксирующих правонарушения водителей. Количество таких комплексов просто зашкаливает. Многие нацелены далеко не на снижение аварийности на дороге. Вместе с тем, расставляя дорогостоящие комплексы видеофиксации по всему городу, власть упускает более существенные и более важные проблемы города. Она по какой-то причине отдает приоритет профилактике административных правонарушений, а не снижению криминогенной обстановки», — заявляет автор документа.