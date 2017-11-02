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10:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец собирает подписи под петицией против камер на дорогах

Житель Волгограда опубликовал петицию, в которой предложил перенести «зашкаливающее количество» видеокамер фиксации нарушений ПДД с проезжих частей в другие места.

«В преддверии чемпионата по футболу на дорогах города появилось огромное количество камер, фиксирующих правонарушения водителей. Количество таких комплексов просто зашкаливает. Многие нацелены далеко не на снижение аварийности на дороге. Вместе с тем, расставляя дорогостоящие комплексы видеофиксации по всему городу, власть упускает более существенные и более важные проблемы города. Она по какой-то причине отдает приоритет профилактике административных правонарушений, а не снижению криминогенной обстановки», — заявляет автор документа.

Мужчина предлагает перенести камеры во дворы домов, парки, школы, детские площадки, парки, чтобы навести порядок в общественных местах, предотвратить преступления, связанные, к примеру, с грабежами, угонами, похищением детей и т. п.

Отметим, что пока инициатива автора не пользуется популярностью.

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