Теплотрассу в ЕАО «утеплили» к зиме подушками

Региональная прокуратура сообщает, что по этому случаю начата проверка. «Будет проверено соблюдение закона о теплоснабжении», — отмечает ведомство.

Прокуратура опубликовала на своем сайте несколько фотографий, на которых видно, что около 20 метров теплотрассы обложено подушками в разноцветных наволочках. Сверху подушки придавлены досками.