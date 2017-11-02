Теплотрассу в ЕАО «утеплили» к зиме подушками
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Жители поселка Николаевка в Еврейской АО пожаловались в прокуратуру на необычную подготовку местной теплотрассы к зиме — коммунальщики «утеплили» трубы подушками.
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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Жители поселка Николаевка в Еврейской АО пожаловались в прокуратуру на необычную подготовку местной теплотрассы к зиме — коммунальщики «утеплили» трубы подушками.
Региональная прокуратура сообщает, что по этому случаю начата проверка. «Будет проверено соблюдение закона о теплоснабжении», — отмечает ведомство.
Прокуратура опубликовала на своем сайте несколько фотографий, на которых видно, что около 20 метров теплотрассы обложено подушками в разноцветных наволочках. Сверху подушки придавлены досками.