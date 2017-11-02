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10:32 (мск), источник: Вести - Пермь

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения

В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.

Источник: Вести - Пермь

Речь о постановлении, подписанном на днях премьер-министром РФ Дмитрий Медведев, по которому вводится единый стандарт: въезжающие на кольцо должны уступить дорогу тем, кто уже движется по нему. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность. Увеличивается скорость проезда по перекрестку в среднем на 30%.

В Перми все новые кольцевые развязки работают по этому принципу, но остались еще и такие, которые дают преимущество въезжающим на перекресток. Речь о развязках на площади Гайдара в районе Перми-2 и на Центральном рынке. В ГИБДД сообщают, что все остается так, как было — стоит внимательно смотреть на знаки, постановление правительства еще не вступило в силу.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: «На сегодняшний день водители обязаны руководствоваться теми знаками, которые установлены на перекрёстках. С момента, когда данное постановление у нас будет опубликовано в “Российской газете”, по истечении 7 дней данное постановление вступит в законную силу».

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