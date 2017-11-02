Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
Речь о постановлении, подписанном на днях
В Перми все новые кольцевые развязки работают по этому принципу, но остались еще и такие, которые дают преимущество въезжающим на перекресток. Речь о развязках на площади Гайдара в районе Перми-2 и на Центральном рынке. В ГИБДД сообщают, что все остается так, как было — стоит внимательно смотреть на знаки, постановление правительства еще не вступило в силу.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: «На сегодняшний день водители обязаны руководствоваться теми знаками, которые установлены на перекрёстках. С момента, когда данное постановление у нас будет опубликовано в “Российской газете”, по истечении 7 дней данное постановление вступит в законную силу».