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10:45 (мск), источник: Meduza

Люк Скайуокер на борту «Тысячелетнего сокола»! Вышел новый тизер «Звездных войн»

На ютьюбе появился очередной тизер фильма «Звездные войны: Последние джедаи».

В коротком ролике продолжительностью менее минуты показывается, как Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэммила поднимается на борт космического корабля «Тысячелетний сокол», который принадлежит его погибшему другу Хану Соло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Восьмой эпизод «Звездных войн» выйдет в прокат с 15 декабря 2017 года.

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