Люк Скайуокер на борту «Тысячелетнего сокола»! Вышел новый тизер «Звездных войн»
На ютьюбе появился очередной тизер фильма «Звездные войны: Последние джедаи».
На ютьюбе появился очередной тизер фильма «Звездные войны: Последние джедаи».
В коротком ролике продолжительностью менее минуты показывается, как Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэммила поднимается на борт космического корабля «Тысячелетний сокол», который принадлежит его погибшему другу Хану Соло.
Восьмой эпизод «Звездных войн» выйдет в прокат с 15 декабря 2017 года.