Три маршрута для неспящих

Источник: РИА "Новости"

Для посетителей «Ночи искусств», которая пройдет в Москве 4 ноября, разработали карту по мероприятиям акции. По словам организаторов, она поможет выбрать оптимальные маршруты. Как рассказали в оргкомитете, подготовлено три маршрута. Короткий займет шесть часов, средний — семь с половиной, а длинный — восемь с половиной часов. Первый начинается с экскурсии по квартире семьи Маяковских на Большой Пресне, перемещается в Дом Гоголя на Никитском бульваре и завершается вечерним ретродефиле в Музее моды на Ильинке. Второй маршрут проходит зоопарк, Дом-музей Марины Цветаевой, Галерею Ильи Глазунова на Волхонке и Государственный музей Пушкина. Участников самого продолжительного культурного «путешествия» ждут в «Электромузее в Ростокино», а затем в Старом английском дворе на Варварке, Музее археологии на Манежной площади и на концерте Петра Налича в Доме-музее Марины Цветаевой. Все маршруты составлены с учетом времени на дорогу и обеденные перерывы. Присоединиться к группам можно на любом участке пути. Некоторые площадки стеснены в своих габаритах и принять всех разом, естественно, не смогут. Поэтому на сайте открыта регистрация.

В этом году московская акция пройдет под девизом «Искусство объединяет». Удивлять горожан в этом году будут яркими перформансами, кинопоказами и неожиданными встречами. Всего запланировано более 350 мероприятий. Главным событием акции по традиции станут «Ночные встречи». В неформальном кругу со своими поклонниками встретятся известные актеры, режиссеры и музыканты. Например, в культурный центр «ЗИЛ» придет актриса Юлия Ауг. Она расскажет, как покоряла столицу и как складывались ее отношения с городом. В Московском музее современного искусства с горожанами встретится его директор Василий Церетели. В Мемориальном музее космонавтики Юрий Романенко и Александр Лавейкин вспомнят совместный полет в космос. В лектории Музея Москвы запланированы встречи с экспертами, которые расскажут о жизни легендарных жителей города. Любопытные факты о режиссере и сценаристе Геннадии Шпаликове раскроет кинокритик Никита Карцев, о Казимире Малевиче — куратор «Энциклопедии русского авангарда» Александр Кремер. Воспоминаниями об архитекторе Моисее Гинзбурге поделится его внук Алексей.

В «Царицыно» актриса Ирина Горбачева, ставшая известной благодаря социальным сетям, устроит «Тихую вечеринку». Люди будут танцевать в наушниках. И это главная фишка проекта.