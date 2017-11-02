В Волгограде пошел снег

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Между тем, синоптики прогнозируют по всей области осадки (дождь со снегом, дождь) от слабых до умеренных. Ветер — юго-западный, западный 6−11 м/с, местами возможны порывы, достигающие 13−18 м/с. При этом на территории региона днем сохранится плюсовая температура +2…+7ºС. А вот ночью столбик термометра упадет до нуля градусов, местами при прояснении до -5ºС.

Такая же погода сохранится и завтра, 3 ноября, на большей части территории области. В Волгограде сегодня днем дождь со снегом будет чередоваться дождем. Днем температура будет держаться около +4…+6ºС. Завтра, 3 ноября, синоптики исключают снег, но осадки в виде дождя возможны. При этом потеплеет днем до +9…+11ºС.