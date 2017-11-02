Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:42 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пошел снег

Осадки в виде снега горожанами замечены, как в центре Волгограда, так и в южных его районах. Впрочем, назвать их снегопадом пока рано — снежинки тают, едва долетев до земли.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

Между тем, синоптики прогнозируют по всей области осадки (дождь со снегом, дождь) от слабых до умеренных. Ветер — юго-западный, западный 6−11 м/с, местами возможны порывы, достигающие 13−18 м/с. При этом на территории региона днем сохранится плюсовая температура +2…+7ºС. А вот ночью столбик термометра упадет до нуля градусов, местами при прояснении до -5ºС.

Такая же погода сохранится и завтра, 3 ноября, на большей части территории области. В Волгограде сегодня днем дождь со снегом будет чередоваться дождем. Днем температура будет держаться около +4…+6ºС. Завтра, 3 ноября, синоптики исключают снег, но осадки в виде дождя возможны. При этом потеплеет днем до +9…+11ºС.

Еще теплее и без осадков будет в субботу. Столбик термометра ночью поднимется до +5…+7ºС, а днем до +10…+12ºС. По прогнозам синоптиков, это не последний теплый день в ноябре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Волгоградской области выберут лучших молодых аграриев
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь