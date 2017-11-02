В Волгограде пошел снег
Осадки в виде снега горожанами замечены, как в центре Волгограда, так и в южных его районах. Впрочем, назвать их снегопадом пока рано — снежинки тают, едва долетев до земли.
Осадки в виде снега горожанами замечены, как в центре Волгограда, так и в южных его районах. Впрочем, назвать их снегопадом пока рано — снежинки тают, едва долетев до земли.
Между тем, синоптики прогнозируют по всей области осадки (дождь со снегом, дождь) от слабых до умеренных. Ветер —
Такая же погода сохранится и завтра, 3 ноября, на большей части территории области. В Волгограде сегодня днем дождь со снегом будет чередоваться дождем. Днем температура будет держаться около +4…+6ºС. Завтра, 3 ноября, синоптики исключают снег, но осадки в виде дождя возможны. При этом потеплеет днем до +9…+11ºС.
Еще теплее и без осадков будет в субботу. Столбик термометра ночью поднимется до +5…+7ºС, а днем до +10…+12ºС. По прогнозам синоптиков, это не последний теплый день в ноябре.