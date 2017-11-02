Танцор-путешественник, преодолевший на велосипеде свыше 4 тысяч км, добрался до Иркутска

Путешественник и руководитель уникального проекта «ТАНЦОР — Большой страны» Константин Тюленев прибыл в Иркутск накануне, 1 ноября. Молодой человек преодолел на велосипеде более 4 тысяч км из Владивостока. В областной центр Константин Тюленев приехал для встречи с интересными лицами танцевальной культуры, руководителями студий, танцорами города и не только. В Иркутске путешественник пробудет до 1 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Основная цель проекта — это путешествие от Владивостока до Ялты, а Иркутск — это восьмой город в моем списке. Тур завершится в конце 2020 года. В Иркутске я планирую познакомиться с теми, кто развивает танцевальную культуру в городе, руководителями студий и танцорами и проведения Всероссийской танцевальной переписи — в основном это налаживание связей с танцорами и оценка уровня танца в городе. Почему поехал именно на велосипеде? Изначально это был вызов самому себе, плюс ко всему, я думал, что так будет экономичней. Вызов был принят и все шло хорошо, пока на пол пути между Читой и Улан-Удэ не произошла неприятность, щелкнуло колено, и дальше двигаться на велосипеде было невозможно. Поэтому в Иркутск я уже прибыл на поезде, — отметил Константин Тюленев.

У проекта нет бюджета, и Константин путешествует за свой счет. Во время пути он ищет возможности заработка, дабы спокойно двигаться дальше. Обеспечивает себя за счет поступающих заказов на графический дизайн.

— Также в каждом городе, бывают трудности с тем, «а где жить». Путешествую я без палатки и спальника, и в последние дни, в дороге от Читы до Улан-Удэ, мне приходилось ночевать на сеновале и в лесу, где я сделал из подручных найденных вещей шалаш-палатку. Но иногда мне помогают танцоры, которые размещают у себя или знакомят с теми, кто может помочь, — рассказал танцор-путешественник.