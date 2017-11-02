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10:37 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье возрождают удэгейский язык

На языке коренного населения края сегодня мало кто говорит.

Семинар-практикум по возрождению удэгейского языка проходит в эти дни в Приморье. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам директора департамента внутренней политики Приморского края Павла Ясевича, мероприятие проводится в рамках Пятого конгресса народов Приморья, приуроченного к Дню народного единства (4 ноября).

«Мы прекрасно понимаем, что если не заниматься сохранением этого языка, то он может исчезнуть. Во многих национальных селах, где проживают коренные народности Приморского края, таких, как Красный Яр, на удэгейском языке фактически никто не говорит. Основная идея, которую мы пытаемся донести, заключается в том, что сохранение и возрождение языка возможно, в первую очередь, в семье. Никаких усилий государства и общественных организаций не хватит, если на языке не будут разговаривать в семьях, если он не будет передаваться от бабушек и дедушек молодым поколениям» — заявил Ясевич.

Удэгейский — разговорный язык, которым пользуются в быту представители старшего поколения (старше 70 лет), а также язык фольклора. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 1493 человек, назвавших себя удэгейцами, лишь 82 человека, то есть 5,5 процента, указали, что владеют удэгейским языком. Кроме них, удэгейским владели 4 нанайца. Остальные носители языка не относились к коренным малочисленным народам Дальнего Востока России. Кроме удэгейского языка, практически все удэгейцы владеют русским. Всего на 2010 год было 103 носителя этого языка, тогда как в 2002 году их было 227.

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