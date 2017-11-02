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10:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Налоговая служба приглашает горожан на «Дни открытых дверей» во Владивостоке

Специалисты ФНС ответят на любые вопросы граждан по теме налогообложения.

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

ИФНС России по Ленинскому району Владивостока 10 и 11 ноября приглашает горожан на «Дни открытых дверей». Там специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

Мероприятия пройдут:

10 ноября 2017 года с 09.00 до 18.00.

11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00.

В Дни открытых дверей физические лица получат информацию;.

— о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год;.

— о льготах по налогам и порядке их получения;.

— о задолженности по налогам с физических лиц;.

— об электронных сервисах ФНС России, в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

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