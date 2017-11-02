Налоговая служба приглашает горожан на «Дни открытых дверей» во Владивостоке
Специалисты ФНС ответят на любые вопросы граждан по теме налогообложения.
Специалисты ФНС ответят на любые вопросы граждан по теме налогообложения.
Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.
ИФНС России по Ленинскому району Владивостока 10 и 11 ноября приглашает горожан на «Дни открытых дверей». Там специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.
Мероприятия пройдут:
10 ноября 2017 года с 09.00 до 18.00.
11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00.
В Дни открытых дверей физические лица получат информацию;.
— о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год;.
— о льготах по налогам и порядке их получения;.
— о задолженности по налогам с физических лиц;.
— об электронных сервисах ФНС России, в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.