Дорожники приводят в порядок четыре федеральные трассы в Ленобласти

Источник: AP 2017

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 660, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 26, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46−54, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);

— км 165−167, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой: