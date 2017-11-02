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10:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

Дорожники приводят в порядок четыре федеральные трассы в Ленобласти

Ограничения в движении транспорта на четырех федеральных трассах в Ленинградской области будут введены в четверг, 2 ноября, из-за дорожных работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-запад».

Источник: AP 2017

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 660, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 26, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46−54, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);
— км 165−167, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;
— км 145 (путепровод), ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.

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