Дорожники приводят в порядок четыре федеральные трассы в Ленобласти
Ограничения в движении транспорта на четырех федеральных трассах в Ленинградской области будут введены в четверг, 2 ноября,
Ограничения в движении транспорта на четырех федеральных трассах в Ленинградской области будут введены в четверг, 2 ноября,
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 660, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций на обочине.
Р-21 «Кола»
— км 26, ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, уборка наносного грунта из РП.
Р-23
— км 46−54, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);
— км 165−167, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;
— км 145 (путепровод), ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт и замена СБО.