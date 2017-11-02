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10:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Прокуратура Богдановича запретила в Интернете продажу леопарда

Неизвестные торговцы пытались сбыть животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.

Интернет-торговлю животными, занесенными в Красную книгу Российской Федерации, пресекли на Среднем Урале, сообщили «АиФ-Урал» в прокуратуре Свердловской области.

Надзорное ведомство Богдановича изучило сеть Интернет и выявило пять сайтов, где были выставлены объявления о торговле редкими видами зверей. В частности, неизвестные личности пытались продать леопарда, филина и тритона Карелина. Хотя никаких сведений о наличии разрешений на оборот диких животных на порталах не оказалось. В связи с этим прокурор Богдановича обратился в суд с заявлением о признании данных объявлений незаконными. На данный момент информация о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу России, администрациями сайтов удалена.

Стоит отметить, что на Урале через Интернет торгуют не только редкими зверями, но и другим запрещённым товаром. Так, в апреле 2016 года сотрудники ФСБ пресекли продажу оружия, которое фактически открыто выставлялось на онлайн-аукционах в Сети под видом сигнальных или страйкбольных стволов. Соответствующие объявления были размещены и в популярных соцсетях. В результате у нескольких жителей Заречного были изъяты пулемёты MG-40, автоматы MP-40, пистолеты Walther и боеприпасы к ним. Большая часть изъятого у подозреваемых арсенала оказалось «эхом войны», изготовленным ещё в годы Второй мировой, всё оружие — в прекрасном боевом состоянии.

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