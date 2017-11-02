Прокуратура Богдановича запретила в Интернете продажу леопарда
Неизвестные торговцы пытались сбыть животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
Неизвестные торговцы пытались сбыть животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
Надзорное ведомство Богдановича изучило сеть Интернет и выявило пять сайтов, где были выставлены объявления о торговле редкими видами зверей. В частности, неизвестные личности пытались продать леопарда, филина и тритона Карелина. Хотя никаких сведений о наличии разрешений на оборот диких животных на порталах не оказалось. В связи с этим прокурор Богдановича обратился в суд с заявлением о признании данных объявлений незаконными. На данный момент информация о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу России, администрациями сайтов удалена.
Стоит отметить, что на Урале через Интернет торгуют не только редкими зверями, но и другим запрещённым товаром. Так, в апреле 2016 года сотрудники ФСБ пресекли продажу оружия, которое фактически открыто выставлялось на