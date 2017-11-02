Погода в республике вновь будет ненастной
Региональное управление МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге. По данным синоптиков, сегодня в Башкирии будет облачно.
Региональное управление МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге. По данным синоптиков, сегодня в Башкирии будет облачно.
В отдельных районах ожидается гололёд и налипание мокрого снега на провода. На некоторых участках дорог возможно ухудшение видимости до 1 километра. При этом прогнозируется сильный ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.