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10:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Погода в республике вновь будет ненастной

Региональное управление МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге. По данным синоптиков, сегодня в Башкирии будет облачно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ГТРК Башкортостан

В отдельных районах ожидается гололёд и налипание мокрого снега на провода. На некоторых участках дорог возможно ухудшение видимости до 1 километра. При этом прогнозируется сильный ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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