Казань презентовали на конгрессе Организации городов Всемирного наследия в Корее

Источник: Город Казань.KZN.RU

О столице Татарстана и объектах республики, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, участникам конгресса рассказала первый заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

Как отметила Е. Лодвигова, «презентация Казани прошла ярко и успешно». В рамках конгресса также организована выставка городов, где среди прочих мировых столиц представлена и столица Татарстана. Гостям выставки рассказывают об истории и достопримечательностях города, знакомят с национальными нарядами и угощают чак-чаком, казылыком и другими блюдами национальной кухни.

Стоит отметить, что участники конгресса впервые собрались в Азии, чтобы обсудить тему «Наследие и сообщества: средства вовлечения местных властей в вопросы сохранения наследия» и выслушать мнения экспертов по вопросам сохранения Всемирного наследия. В мероприятии принимают участие представители 93 городов со всего мира.

В рабочих встречах принимает участие генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ Расих Сагитов. На конгрессе также планируется переизбрание совета директоров ОГВН.