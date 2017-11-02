Казань презентовали на конгрессе Организации городов Всемирного наследия в Корее

О столице Татарстана и объектах республики, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, участникам конгресса рассказала первый заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.
Как отметила Е. Лодвигова, «презентация Казани прошла ярко и успешно». В рамках конгресса также организована выставка городов, где среди прочих мировых столиц представлена и столица Татарстана. Гостям выставки рассказывают об истории и достопримечательностях города, знакомят с национальными нарядами и угощают чак-чаком, казылыком и другими блюдами национальной кухни.
Стоит отметить, что участники конгресса впервые собрались в Азии, чтобы обсудить тему «Наследие и сообщества: средства вовлечения местных властей в вопросы сохранения наследия» и выслушать мнения экспертов по вопросам сохранения Всемирного наследия. В мероприятии принимают участие представители 93 городов со всего мира.
В рабочих встречах принимает участие генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ Расих Сагитов. На конгрессе также планируется переизбрание совета директоров ОГВН.
Напомним, туризм — одно из приоритетных направлений развития Казани. За последние 10 лет число туристов в городе выросло практически в 5 раз. Так, с января по август столицу Татарстана посетили 2,2 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следующая планка, которую ставит перед собой город — 2,7 млн туристов в год.