Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Кадыров призвал захоронить Ленина
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе ликвидирован «бессмертный» наемник из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
11:36 (мск), источник: РИА Новости

В Алтайском крае семья Сказочных назвала сына Аладдином

БАРНАУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Супруги из алтайского села с необычной фамилией Сказочные стали популярными после того, как назвали своего второго сына Аладдином; на родителей буквально обрушилась слава не только среди журналистов, но и тысяч неравнодушных россиян.

О том, почему ребенка назвали в честь персонажа популярной сказки, РИА Новости рассказала его мать Ирина Сказочная.

«Тысяча и одна ночь»

Мальчик весом 3760 граммов и 52 сантиметра появился на свет в роддоме Бийска 20 октября, с именем родители определись еще девять месяцев назад.

Сильно много вариантов-то и не было, сразу сошлись на Аладдине. Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд. С арабского языка имя переводится как возвышенная вера. Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится «Тысяча и одна ночь».
Ирина Сказочная

С будущим супругом Алексеем Сказочным Ирина познакомилась на сайте знакомств. Ирина работала учителем, и бегать по свиданиям не было времени. Но 34-летний мужчина покорил ее вниманием и заботой. По словам женщины, «конфетно-букетный» период был сказочным и красивым.

«Фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году и теперь живет в мире по нашей задумке уже как родовая. Имя выбирали под стать фамилии, ориентируясь на внутренние ощущения. Мы, конечно же, не ожидали такого интереса со стороны общественности, однако славой это не считаем. Все пошумят немного и перестанут», — считает Ирина Сказочная.

«Тайна философского камня»

По ее словам, в настоящий момент вместе с супругом они занимаются реализацией нескольких творческих и интеллектуальных проектов.

«Проектов очень много, они, конечно же, семейные. Например, интеллектуальная игра “Тайна философского камня” — уникальнейший проект, это новый формат шахмат. Супруг автор, а мы — команда, которая помогает познакомиться многим с данным направлением. Этот проект рассчитан на значительный географический масштаб», — объяснила собеседница агентства.

По ее словам, родственники сначала удивились решению назвать мальчика Аладдином, но потом привыкли.
Читайте также
Одни батрачат, а другие дома сидят. Как (и зачем) мужчины ходят в отпуск по уходу за ребенком в России. Репортаж «Медузы»

«Реакция разная, и даже можно проанализировать, как в данный момент общество реагирует на что-то новое и необычное. Время все расставит на свои места. Страха нет, потому как очень много зависит от человеческих качеств личности, а имя — это набор букв, звуков, посредством которых люди идентифицируют друг друга», — рассуждает мама Аладдина.

Ирина отмечает, что пока рано говорить, подходит ли это имя мальчику или нет, это покажет время.

Всего же в семье Сказочных два ребенка: сын Алексей от первого брака супруги и общий ребенок Аладдин. По словам матери, они планируют родить девочку, необычное имя для дочери уже есть.

Между тем, как рассказали РИА Новости в управлении ЗАГС по Алтайскому краю, в регионе также живут дети с такими необычными именами, как Гром, Якуб, Леон, Принцесса и Мальвина.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров рассказал, кто стоит за убийством супруги Осмаева
Директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь