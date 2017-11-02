В день 100-летия революции в Ростове вскроют капсулу с письмом для потомков

«В день столетия Октябрьской революции состоится митинг-концерт, а также небольшая реконструкция событий того года. По улице проедет советская техника, сопровождать которую будут люди в форме революционеров, солдат и матросов. Вместе с ними пройдут и два оркестра — они исполнят для зрителей: “Врагу не сдается наш гордый “Варяг””, “Вихри враждебные веют над нами” и другие полюбившиеся песни», — передает издание 161.ру слова управляющего делами ростовского обкома КПРФ Сергея Дреева.