Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Белый дом назвал «вопиющей» позицию России по химатакам в Сирии
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
11:51 (мск), источник: Деловое сообщество

В день 100-летия революции в Ростове вскроют капсулу с письмом для потомков

На стене театра драмы им. Горького в Ростове-на-Дону после того, как он был восстановлен от разрушений во время войны, 7 ноября 1967 года была заложена капсула: «Здесь хранится письмо потомкам. Повелеваем вскрыть нишу и огласить письмо 7 ноября 2017 года».

«В день столетия Октябрьской революции состоится митинг-концерт, а также небольшая реконструкция событий того года. По улице проедет советская техника, сопровождать которую будут люди в форме революционеров, солдат и матросов. Вместе с ними пройдут и два оркестра — они исполнят для зрителей: “Врагу не сдается наш гордый “Варяг””, “Вихри враждебные веют над нами” и другие полюбившиеся песни», — передает издание 161.ру слова управляющего делами ростовского обкома КПРФ Сергея Дреева.

Послание будет торжественно зачитано 7 ноября в 18:30.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сообщения о заминировании СТЦ «Мега» в Ростове оказались ложными
Чем отличается американская мебель от российской?
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь