Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Россиянин подал в суд на «Аэрофлот» из-за недосыпа
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе ликвидирован «бессмертный» наемник из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12:07 (мск), источник: Tengrinews

Экс-чиновник упал в обморок, услышав приговор судьи в ВКО

В Восточно-Казахстанской области экс-чиновник, обвиняемый в создании преступной группы и хищении четырех миллиардов тенге бюджетных средств, упал в обморок, услышав приговор судьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Подсудимого признать виновным по статьям 28 части 3, 220 части 3, 262 части 3, 245 части 3, 261 части 4. Назначить наказание, путем поглощения менее тяжкого преступления более тяжким, — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в органах государственной власти», — сказал судья.

После этих слов судьи подсудимый упал на пол без сознания. В зал суда вызвали медиков. После осмотра врачи госпитализировали осужденного в реанимацию с подозрением на инсульт.

Несмотря на произошедшее, судья Специализированного межрайонного уголовного суда ВКО Людмила Побияха огласила приговор до конца.

Кроме того, по приговору виновными признали еще семь человек. Соучастников преступления приговорили к лишению свободы от пяти до шести лет с конфискацией имущества. Все осужденные должны будут выплатить в солидарном порядке в бюджет около полутора миллиардов тенге.

Каково состояние здоровья экс-чиновника, в данный момент не известно. Врачи отметили, что пока длилось следствие подсудимый неоднократно жаловался на проблемы с сердцем. Именно поэтому до суда меру пресечения — содержание под стражей — заменили на домашний арест.

Во время следствия и на суде, подсудимый свою вину отрицал. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Депутат высказался о ЕНПФ: Доходность остается отрицательной
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь