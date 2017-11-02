Экс-чиновник упал в обморок, услышав приговор судьи в ВКО

Источник: Tengrinews

«Подсудимого признать виновным по статьям 28 части 3, 220 части 3, 262 части 3, 245 части 3, 261 части 4. Назначить наказание, путем поглощения менее тяжкого преступления более тяжким, — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в органах государственной власти», — сказал судья.

После этих слов судьи подсудимый упал на пол без сознания. В зал суда вызвали медиков. После осмотра врачи госпитализировали осужденного в реанимацию с подозрением на инсульт.

Несмотря на произошедшее, судья Специализированного межрайонного уголовного суда ВКО Людмила Побияха огласила приговор до конца.

Кроме того, по приговору виновными признали еще семь человек. Соучастников преступления приговорили к лишению свободы от пяти до шести лет с конфискацией имущества. Все осужденные должны будут выплатить в солидарном порядке в бюджет около полутора миллиардов тенге.

Каково состояние здоровья экс-чиновника, в данный момент не известно. Врачи отметили, что пока длилось следствие подсудимый неоднократно жаловался на проблемы с сердцем. Именно поэтому до суда меру пресечения — содержание под стражей — заменили на домашний арест.