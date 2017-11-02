Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Белый дом назвал «вопиющей» позицию России по химатакам в Сирии
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
«Можно изолировать Америку»: духовный лидер Ирана – Путину
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
11:47 (мск), источник: Newslab.ru

Женщина отсудила 130 тысяч за просевший диван

Комплект мягкой мебели за 60 тысяч рублей пришел в негодность за короткое время.

Жительница Шарыпово через суд добилась компенсации за купленный в магазине бракованный диван. Комплект мягкой мебели пришел в негодность за короткое время. Продавец отказался вернуть деньги за некачественный товар и покупательница обратилась в суд.

Как следует из материалов дела, женщина купила два кресла и диван-кровать с механизмом трансформации «французская сетка» в торговом комплексе «Мария» за 63,9 тыс. рублей. При доставке на дом покупательница приняла мебель, но в акте приема-передачи отсутствовало указание на гарантийный срок. Через 1,5 года у дивана в некоторых местах просело мягкое основание и разошелся шов обивочного материала.

«Исследовав мягкие элементы дивана, эксперт выявил производственные дефекты мебели. Имелись разрушения клеевых соединений обивки, а мягкие элементы сиденья были разной толщины. Причиной проседания мягкого элемента из полиуретана явилось нарушение ГОСТа при изготовлении основания дивана с раскладным механизмом. Товар обладал как устранимыми, так и не устранимыми недостатками, устранение которых было технически невозможно или экономически нецелесообразно», — рассказали в суде.

Шарыповский городской суд постановил взыскать с продавца в пользу женщины стоимость товара, 24,9 тыс. рублей неустойки за просрочку исполнения требований, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 44,9 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Также с продавца взыскали 44 тысячи рублей за две экспертизы товара. Спорный диван женщина вернула продавцу. В апелляционной жалобе мужчина просил отменить судебное решение, заявив, что иск женщина подала по истечению гарантийного срока на мебель в 1 год. Но Красноярский краевой суд отклонил его жалобу, указав, что это не лишает покупателя права на судебную защиту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Адвокат директора филармонии: «Почему обычное мошенничество разбирает...
«Зима пока не наступит»: синоптики пообещали красноярцам теплый ноябрь
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь