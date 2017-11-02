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11:47 (мск), источник: Newslab.ru

«Зима пока не наступит»: синоптики пообещали красноярцам теплый ноябрь

Снежный покров в городе установится уже через неделю.

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Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске ожидается снежный, но теплый ноябрь. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

После достаточно теплого октября, в Красноярск придет не менее теплый ноябрь. Синоптики отметили, что обычно в этом месяце уже начинается зима — устойчивый переход температур через отметку -5 °С. Но в этом году, зима в Красноярский край еще не пришла. По мнению синоптиков, ей мешает «западно-восточный перенос», который не позволяет континенту охлаждаться.

Средняя температура в этом месяце при норме -7,6 °С составит -5.. -6 °С, а осадков выпадет на 25% меньше нормы, около 30 мм. В первых числах температура составит около -4 °С, а к концу месяца понизится до -12 °С. Дождь, который пойдет в ближайшие дни, с понедельника сменится снегом.

Пятница 3 ноября станет самым теплым днем месяца. Днем пойдет дождь, 6 °C составит -5.. +12 °С. В субботу над Красноярским краем пронесется циклон, поэтому к концу дня похолодает до 0 °C и дождь сменит снег. Днем в воскресенье температура уже не поднимется выше +1 °С.

«С понедельника осадки продолжатся, будет идти небольшой снег до конца декады и температурный фон будет до 10 ноября не выше -2 -7 °С ночью и днем не выше +1 °С. Поэтому где-то в это время, с 7 числа, начнет устанавливаться снежный покров, в том числе и городе», — пояснила Оксана Сальникова.6 °С составит -5.. 6 °C составит -5.. -7 °С в дневное время. После этого синоптики ожидают кратковременное понижение температуры до -20 °С, но этот период продлится не более трех дней.6 °С составит -5.. 6 °C составит -5.. -9 °С днем.

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