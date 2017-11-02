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17:18 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове мошенники выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда

Ростовчане в социальных сетях сообщили о мошенниках, которые ходят по квартирам и, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, собирают данные жителей.

Как пишут очевидцы, злоумышленники просят показать СНИЛС и другие документы для проверки.

«Спустя некоторое время после высылают от вашего имени заявление в пенсионный фонд о переводе вас в свой НПФ и, соответственно, ваших накоплений. При виде данных граждан спросите их личные данные или их НПФ и вызывайте полицию, чтобы предотвратить дальнейшие их действия!», — сообщил один из жителей Ростова-на-Дону в социальных сетях.

В комментариях люди удивились наивности тех, кто попадается на уловку мошенников и говорят, что если сказать злоумышленникам о том, что люди будут вызывать полицию, то они быстро покинут дом.

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