В Ростове мошенники выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда

Как пишут очевидцы, злоумышленники просят показать СНИЛС и другие документы для проверки.

«Спустя некоторое время после высылают от вашего имени заявление в пенсионный фонд о переводе вас в свой НПФ и, соответственно, ваших накоплений. При виде данных граждан спросите их личные данные или их НПФ и вызывайте полицию, чтобы предотвратить дальнейшие их действия!», — сообщил один из жителей Ростова-на-Дону в социальных сетях.