В Ростове мошенники выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда
Ростовчане в социальных сетях сообщили о мошенниках, которые ходят по квартирам и, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, собирают данные жителей.
Ростовчане в социальных сетях сообщили о мошенниках, которые ходят по квартирам и, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, собирают данные жителей.
Как пишут очевидцы, злоумышленники просят показать СНИЛС и другие документы для проверки.
«Спустя некоторое время после высылают от вашего имени заявление в пенсионный фонд о переводе вас в свой НПФ и, соответственно, ваших накоплений. При виде данных граждан спросите их личные данные или их НПФ и вызывайте полицию, чтобы предотвратить дальнейшие их действия!», — сообщил один из жителей
В комментариях люди удивились наивности тех, кто попадается на уловку мошенников и говорят, что если сказать злоумышленникам о том, что люди будут вызывать полицию, то они быстро покинут дом.