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11:45 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области усилили контроль за елочными браконьерами

С 1 ноября в Ростовской области усилилось патрулирование лесов.

Как сообщает издание 161.ру со ссылкой на слова главного специалиста отдела Государственного лесного надзора и Госпожнадзора в лесах управления развития лесного хозяйства министерства природы региона Игоря Приходько, до конца года будет проведен 131 рейд с целью выявления незаконной вырубки елей.

«Мы разработали десятки новых маршрутов, которые помогут поймать нарушителей. Как показывает практика, у нас есть много желающих заполучить новогоднее дерево нелегальным способом, а кто-то даже делает на этом целый бизнес», — отметил Игорь Приходько.

В прошлом году за незаконную вырубку елей были оштрафованы несколько человек, а на еще троих завели уголовные дела. За незаконную вырубку одного хвойного дерева в рамках КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс руб с возмещением причиненного ущерба. За незаконную вырубку большего числа деревьев наказание в рамках Уголовного кодекса достигает лишения свободы до 2 лет со штрафом в размере 100−200 тыс руб, а также возмещение ущерба. При этом размер ущерба в период с 1 декабря по 30 января удваивается.

Задержанным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

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