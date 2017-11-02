Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Топите дровами": в Сети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Светская жизнь: Кристина Орбакайте с мужем на вечеринке (фото)
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Нижнекамская система здравоохранения заняла вторую строчку рейтинга РТ

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). За 9 месяцев работы 2017 года Нижнекамск попал в пятерку лучших по показателям эффективности работы учреждений здравоохранения, заняв второе место среди 45 муниципальных образований РТ. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РТ.

При составлении рейтинга учитывались демографические показатели, показатели смертности, в том числе и трудоспособного населения от различных заболеваний, работа поликлиник и стационаров, количество жалоб.

По итоговым показателям Нижнекамский район набрал 109 баллов, заняв вторую строчку рейтинга наряду с Арским, Бавлинским и Рыбно-Слободским районами. Первую строчку заняли Набережные Челны, набрав 113 баллов.

Показатели деятельности учреждений по сравнению с 2016 годом стали лучше в 6 раз, диспансеризация населения увеличилась на 22 процента и составила 98 процентов, в 5 раз снизилось количество жалоб. Флюорографические осмотры проходят 99,2 процента населения, выявление онкологии составило 91,3 процента. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, — 45 процентов, это высокий показатель по сравнению с уровнем по Татарстану — 34,7 процента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фарид Мухаметшин: Международная деятельность регионов РФ приобрела государственную значимость
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь