Нижнекамская система здравоохранения заняла вторую строчку рейтинга РТ

При составлении рейтинга учитывались демографические показатели, показатели смертности, в том числе и трудоспособного населения от различных заболеваний, работа поликлиник и стационаров, количество жалоб.

Показатели деятельности учреждений по сравнению с 2016 годом стали лучше в 6 раз, диспансеризация населения увеличилась на 22 процента и составила 98 процентов, в 5 раз снизилось количество жалоб. Флюорографические осмотры проходят 99,2 процента населения, выявление онкологии составило 91,3 процента. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, — 45 процентов, это высокий показатель по сравнению с уровнем по Татарстану — 34,7 процента.