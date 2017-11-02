Ученые назвали новую угрозу для космонавтов при полете на Марс
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Длительное пребывание в невесомости может привести к необратимому повреждению мозга будущих марсонавтов,
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Длительное пребывание в невесомости может привести к необратимому повреждению мозга будущих марсонавтов,
«Система искусственной гравитации будет критически важна для далеких и долгих полетов в космос. Если ее не будет, то тогда космонавты не смогут видеть объекты на небольшом расстоянии от себя, потеряют способность читать или проводить даже самые простые эксперименты. Кроме того, их восприятие исказится, что может привести к еще более серьезным последствиям», — комментирует открытие Дэниел Браун (Daniel Brown) из университета Трента в Ноттингеме (Великобритания), чьи слова приводит газета The Telegraph.
В последние годы медики активно изучают последствия длительного пребывания в космосе для организма человека. Большая часть таких исследований проводилась или на борту американских «шаттлов», или непосредственно на МКС, а также на борту ряда российских «биоспутников».
Так, эксперименты на
«просветив» мозг 18 астронавтов и космонавтов, работавших на МКС долгое время, и проследив за изменениями здоровья добровольцев, 90 дней лежавших неподвижно на кушетках в лабораториях ученых.
Эти снимки и наблюдения раскрыли крайне необычный феномен — долгая жизнь в невесомости и длительное пребывание в «обездвиженном» состоянии причудливым образом изменило то, как были расположены различные отделы мозга по отношению друг к другу и к стенкам черепа. Часть его областей, расположенных рядом с глазами или связанных с восприятием информации из окружающего мира, оказалась деформированной и сжатой, а в других регионах, наоборот, возникли или расширились пустоты.
Эти аномалии, как считают исследователи, могут крайне негативно повлиять на ясность восприятия и мышления космонавтов и сделать полет к Марсу и другим далеким планетам опасным для них.
Как решить эту проблему? Как отмечают исследователи, для этого не нужно изобретать футуристические системы искусственной гравитации, подобные тем, которые есть в научной фантастике — достаточно установить на корабль для полетов на Марс центрифугу, которая позволяла бы марсонавтам временно чувствовать силу тяжести. В таком случае последствия от сдавления глаз и центров восприятия в мозге можно будет минимизировать, заключают медики.