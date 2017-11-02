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11:45 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали новую угрозу для космонавтов при полете на Марс

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Длительное пребывание в невесомости может привести к необратимому повреждению мозга будущих марсонавтов, из-за чего полет на Марс потребует создания систем искусственной гравитации, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале NEJM.

«Система искусственной гравитации будет критически важна для далеких и долгих полетов в космос. Если ее не будет, то тогда космонавты не смогут видеть объекты на небольшом расстоянии от себя, потеряют способность читать или проводить даже самые простые эксперименты. Кроме того, их восприятие исказится, что может привести к еще более серьезным последствиям», — комментирует открытие Дэниел Браун (Daniel Brown) из университета Трента в Ноттингеме (Великобритания), чьи слова приводит газета The Telegraph.

В последние годы медики активно изучают последствия длительного пребывания в космосе для организма человека. Большая часть таких исследований проводилась или на борту американских «шаттлов», или непосредственно на МКС, а также на борту ряда российских «биоспутников».

Ученым удалось раскрыть целый ряд угроз для здоровья будущих марсианских колонистов или исследователей дальнего космоса.

Так, эксперименты на мушках-дрозофилах показали, что длительная жизнь в невесомости приводит к ослаблению врожденного иммунитета и делает насекомых уязвимыми для грибков, а также нарушает считываемость целого ряда генов. Кроме того, жизнь в космосе ускоряет старение костного мозга, внутри которого формируются новые иммунные клетки, а длительная бомбардировка головного мозга космическими лучами необратимо снижает IQ.

Донна Робертс (Donna Roberts) из Медицинского университета Южной Калифорнии (США) и ее коллеги раскрыли еще одну негативную сторону долговременных полетов в космос,

«просветив» мозг 18 астронавтов и космонавтов, работавших на МКС долгое время, и проследив за изменениями здоровья добровольцев, 90 дней лежавших неподвижно на кушетках в лабораториях ученых.

Эти снимки и наблюдения раскрыли крайне необычный феномен — долгая жизнь в невесомости и длительное пребывание в «обездвиженном» состоянии причудливым образом изменило то, как были расположены различные отделы мозга по отношению друг к другу и к стенкам черепа. Часть его областей, расположенных рядом с глазами или связанных с восприятием информации из окружающего мира, оказалась деформированной и сжатой, а в других регионах, наоборот, возникли или расширились пустоты.

Причиной всех этих изменений, как считают ученые, было то, что мозг, выражаясь образно, просто «всплыл» вверх, в сторону верхней стенки черепа, что привело к сжатию некоторых его областей и снижению давления в спинномозговой жидкости.

Эти аномалии, как считают исследователи, могут крайне негативно повлиять на ясность восприятия и мышления космонавтов и сделать полет к Марсу и другим далеким планетам опасным для них.

Как решить эту проблему? Как отмечают исследователи, для этого не нужно изобретать футуристические системы искусственной гравитации, подобные тем, которые есть в научной фантастике — достаточно установить на корабль для полетов на Марс центрифугу, которая позволяла бы марсонавтам временно чувствовать силу тяжести. В таком случае последствия от сдавления глаз и центров восприятия в мозге можно будет минимизировать, заключают медики.

Загадочный объект обнаружили на поверхности Марса
Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
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