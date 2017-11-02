Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Руководителей СКР в ХМАО отстранили из-за аварии с детьми
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:43 (мск), источник: Интерфакс

Для российских школьников и студентов разработают курс «Права человека»

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, она часто не может помочь человеку из-за незнания им своих прав.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Учебная программа по правам человека для школ и высших учебных заведений разрабатывается в России, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня нет специального курса в высших учебных заведениях, в школах, который бы назывался “Права человека”. Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», — сказала Москалькова на пленарном заседании форума «Сообщество» в четверг.

Уполномоченный пригласила принять участие в разработке учебной программы представителей общественных организаций.

Она отметила, что часто сталкивается с ситуацией, что не может помочь человеку, потому что он не знал о своих правах и пропустил срок обращения в государственные органы или совершил другие ошибки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь