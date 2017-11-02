Для российских школьников и студентов разработают курс «Права человека»

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Учебная программа по правам человека для школ и высших учебных заведений разрабатывается в России, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня нет специального курса в высших учебных заведениях, в школах, который бы назывался “Права человека”. Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», — сказала Москалькова на пленарном заседании форума «Сообщество» в четверг.

Уполномоченный пригласила принять участие в разработке учебной программы представителей общественных организаций.