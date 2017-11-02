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12:01 (мск), источник: Newslab.ru

Адвокат директора филармонии: «Почему обычное мошенничество разбирает ФСБ, а не полиция?»

Адвокат директора Красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой Наталья Паздникина 2 ноября рассказала журналистам о ходе расследования коррупционного дела, в котором оказались замешаны высокопоставленные руководители учреждения культуры.

Источник: РИА "Новости"

Паздникина подтвердила, что ее подзащитная действительно написала явку с повинной, но не о совершении хищения, а о совершении дисциплинарного проступка — Кулакова признала, что ненадлежащим образом контролировала расходы филармонии. «Факт возбуждения уголовного дела в отношении других работников филармонии не свидетельствует и об их вине тоже. В отношении Кулаковой не возбуждено уголовное дело», сказала адвокат.

«Она не имеет статуса обвиняемой, подозреваемой. В отношении нее идет доследственная проверка, поэтому все комментарии, которые сейчас идут в СМИ на протяжении недели, я расцениваю как психологическое давление органов Федеральной службы безопасности Российской федерации». Адвокат считает, что это сделано, чтобы склонить Кулакову дать признательные показания. При этом адвокат выразила недоумение, почему обычное мошенничество разбирает ФСБ, а не полиция.

Сейчас Юлия Кулакова дает именно пояснения, а не показания, сказала адвокат. Они касаются фактов устройства коррупционной схемы: как был организован концерт Хворостовского и другие концерты филармонии, вызвавшие подозрения. Препятствий для передвижений Кулаковой нет, она находится на свободе и на своем рабочем месте. Единственное ограничение — у Кулаковой еще 5 августа изъяли телефон и до сих пор не вернули. Адвокат отметила, что уже обратилась с жалобой на столь долгий срок.

1 ноября 2017 года УФСБ по Красноярскому краю сообщило, что генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной, в которой признала, что ее заместитель по коммерческим вопросам Станислав Люмас и главный юрист учреждения Максим Бондаренко через подставную фирму, зарегистрированную на их знакомого, заключали контракты на проведение концертов по завышенной в 2−3 раза цене. Подобным образом злоумышленники похитили порядка 10−12 млн рублей. Сейчас Люмас находится под домашним арестом, а Бондаренко — под подпиской о невыезде. В отношении же Кулаковой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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