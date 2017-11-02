Уральский парашютист побил мировой рекорд в свободном падении

За рубежом скоростное падение как дисциплина парашютного спорта развивается не первый год, есть свои герои, и признанный мировой рекорд — чуть более 601 километра в час. Однако, к сожалению, обновить его Гмызину пока не удалось: на российском чемпионате не было судей подходящей квалификации.

— Обидно, что пропал рекорд? — спрашиваю.

— Ничего, злее будем, — отвечает.

На соревнованиях будущего года в Австралии свердловская федерация парашютного спорта, которую Гмызин возглавляет, рассчитывает занять весь пьедестал.

Дмитрий признается, что практически вырос на аэродроме и в 15 лет легко променял батутный спорт на парашютный. Но «перезагрузка» хобби для Гмызина произошла летом 2014 года в Мензелинске (Татарстан), где проходил чемпионат России по классическому парашютному спорту. Погода хмурилась, и вместо обычных 8 прыжков удалось сделать только пять: два на акробатику, три на точность и все три — «в ноль». Так парашютисты называют точное попадание в кружок диаметром 3 сантиметра, означающий центр мишени, то есть чистая победа. Такой результат позволил команде Гмызина занять третье место и получить право войти в сборную страны и возможность поехать на чемпионат мира или Европы.

— Я ощущал себя в не очень хорошей спортивной форме и, чтобы не подвести команду, говорю: на чемпионат не поеду, возьмите меня лучше в Дубаи на Всемирные авиационные игры, а то я за границей не был 10 лет, — рассказывает Дмитрий. — Меня записали в команду скоростного падения, и я, не особо понимая, что делаю, нечаянно занял на играх третье место.

— Так уж и нечаянно? — не верю я.

— Все парашютисты, занимающиеся воздушной акробатикой, умеют «правильно» падать первые 10−14 секунд, пока происходит разгон перед выполнением фигур. Здесь надо падать еще столько же, и именно в это время происходит все самое интересное: требуется набрать максимальную среднюю скорость на зачетном километре с 2700 до 1700 метров, — говорит он.

По правилам парашютисты выпрыгивают из самолета или вертолета на высоте не более 4115 метров. Если ниже — у спортсмена остается меньше времени для разгона, выше — появляется преимущество, поскольку в разряженном воздухе тело летит быстрее. Чтобы разогнаться, парашютист должен принять позу, которая на профессиональном жаргоне называется «в кола»: вниз головой, с прижатыми к телу руками и под небольшим углом к земле. После прохождения зачетного километра звучит сигнал высотометра: пора тормозить. Для этого спортсмен постепенно принимает позу «ящика»: на животе с раскинутыми руками и ногами. «Ящик» позволяет затормозить до 150−180 километров в час для безопасного раскрытия парашюта.

Что же чувствуют человек, падающий с неба со скоростью больше 600 километров в час?

— Да как всегда, — пожимает плечами Дмитрий. — Перегрузок не ощущаешь, даже дышать получается.