Ташкентское метро оснастят рамками металлоискателей

«Вопрос безопасности рассматривается, все это предусмотрено в постановлении правительства, ведется подбор рамок металлоискателей, которые мы будем закупать. Если вы обратили внимание на станции “Бунёдкор” 2−3 варианты были установлены, они проходили опытные образцы. Обязательно мы будем их закупать», — сказал Садыков.
При этом представитель метрополитена не назвал точных сроков поставок рамок.
В этом году руководство министерства внутренних дел посетило все станции столичной подземки, чтобы проверить эффективность работы сотрудников милиции. Затем заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев рассказал о планах оснащения всех станций метро подобными средствами обеспечения безопасности, но также не привел подробностей.