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11:53 (мск), источник: Podrobno.uz

Ташкентское метро оснастят рамками металлоискателей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В следующем году все станции ташкентского метрополитена планирует оснастить рамками металлоискателей, сообщил журналистам главный инженер столичной подземки Бахтиёр Садыков.

Источник: Podrobno.uz

«Вопрос безопасности рассматривается, все это предусмотрено в постановлении правительства, ведется подбор рамок металлоискателей, которые мы будем закупать. Если вы обратили внимание на станции “Бунёдкор” 2−3 варианты были установлены, они проходили опытные образцы. Обязательно мы будем их закупать», — сказал Садыков.

При этом представитель метрополитена не назвал точных сроков поставок рамок.

В этом году руководство министерства внутренних дел посетило все станции столичной подземки, чтобы проверить эффективность работы сотрудников милиции. Затем заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев рассказал о планах оснащения всех станций метро подобными средствами обеспечения безопасности, но также не привел подробностей.

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