Ташкентское метро оснастят рамками металлоискателей

«Вопрос безопасности рассматривается, все это предусмотрено в постановлении правительства, ведется подбор рамок металлоискателей, которые мы будем закупать. Если вы обратили внимание на станции “Бунёдкор” 2−3 варианты были установлены, они проходили опытные образцы. Обязательно мы будем их закупать», — сказал Садыков.