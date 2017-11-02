Еще одна выставка авангарда откроется в Екатеринбурге

На выставке будет представлено более 50 экспонатов из частных собраний, которые ранее никогда не выставлялись. Экспозиция включает картины Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова.

Кроме того, можно будет увидеть автографы Федора Шаляпина и Михаила Ларионова. Помимо картин, зрители будут иметь возможность посмотреть на предметы интерьера эпохи модерна и конструктивизма. Выставка открыта с 4 ноября по 10 декабря по адресу улица Красноармейская, 32.