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11:55 (мск), источник: ЕАН

Еще одна выставка авангарда откроется в Екатеринбурге

В Екатеринбургской галерее современного искусства 4 ноября откроется выставка русского авангарда.

Проект называется «Творцы новых невозможностей 1910 — 1913» и посвящен 100-летию революции в России.

На выставке будет представлено более 50 экспонатов из частных собраний, которые ранее никогда не выставлялись. Экспозиция включает картины Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова.

Уникальными экспонатами являются графические работы Мстислава Добужинского, Давида Бурлюка, Исаака Бродского, Филиппа Малявина.

Кроме того, можно будет увидеть автографы Федора Шаляпина и Михаила Ларионова. Помимо картин, зрители будут иметь возможность посмотреть на предметы интерьера эпохи модерна и конструктивизма. Выставка открыта с 4 ноября по 10 декабря по адресу улица Красноармейская, 32.

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