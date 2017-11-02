Казанцы напишут «Большой этнографический диктант»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проверить свою этнографическую грамотность можно будет в Доме дружбы народов РТ (ул. Павлюхина, 57) и в Казанском федеральном университете (ул. Лево-Булачная, 44). Начало мероприятия — в 9.30.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которую можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое можно пройти 3 ноября с 10.00 до 5 ноября до 23.59.