Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Белый дом назвал «вопиющей» позицию России по химатакам в Сирии
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы напишут «Большой этнографический диктант»

(Город Казань KZN.RU, 2 ноября). 3 ноября жители Казани смогут написать «Большой этнографический диктант».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проверить свою этнографическую грамотность можно будет в Доме дружбы народов РТ (ул. Павлюхина, 57) и в Казанском федеральном университете (ул. Лево-Булачная, 44). Начало мероприятия — в 9.30.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которую можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое можно пройти 3 ноября с 10.00 до 5 ноября до 23.59.

В этом году акция стала международной — диктант смогут написать и жители зарубежных стран. Итоги подведут ко Дню Конституции РФ — 12 декабря, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казанцы напишут «Большой этнографический диктант»
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь