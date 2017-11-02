Казанцы напишут «Большой этнографический диктант»
(Город Казань KZN.RU, 2 ноября). 3 ноября жители Казани смогут написать «Большой этнографический диктант».
(Город Казань KZN.RU, 2 ноября). 3 ноября жители Казани смогут написать «Большой этнографический диктант».
Проверить свою этнографическую грамотность можно будет в Доме дружбы народов РТ (ул. Павлюхина, 57) и в Казанском федеральном университете (ул.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которую можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.
Для тех, кто по
В этом году акция стала международной — диктант смогут написать и жители зарубежных стран. Итоги подведут ко Дню Конституции РФ — 12 декабря, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».