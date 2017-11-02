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12:14 (мск), источник: Om1.ru

В длинные выходные отменят три электрички до Омска

Они связывают областной центр с Калачинском и с Москаленками.

На время длинных выходных, с 4 по 6 ноября, компания «Омск-пригород» отменит три электрички.

В субботу и в понедельник, 4 и 6 ноября, перестанет курсировать электропоезд № 6661 «Калачинская — Омск». Обычно он отправляется из Калачинска в 06:10. В воскресенье, 5 ноября, отменяется электропоезд № 6482 «Москаленки — Омск», который в 18:51 отправляется из Москаленок. В понедельник, 6 ноября, не станет ходить электропоезд № 6672 «Омск — Калачинская» (стартует из Омска в 17:20).

Пассажиры могут не переживать: эти направления будут обслуживаться другими электропоездами. Тем, кто планирует на эти дни поездки, следует внимательно изучить расписание и прийти на станцию в другое время.

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