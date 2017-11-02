Туман, накрывший Омскую область, был виден со спутников
Горожанин создал видео, наглядно показывающее, как мгла расползалась по региону.
Горожанин создал видео, наглядно показывающее, как мгла расползалась по региону.
Вчера, 1 ноября, Омск и область неожиданно накрыл густой туман. Жители региона активно делились фотографиями мглы в соцсетях и обсуждали природное явление.
Один из омичей, Валерий Ксенздов, смонтировал видео. На ролике видно, что туман со стороны Казахстана наползает на регион и распространяется по нему.
Автор пояснил, что взял снимки с геостационарных спутников, которые фиксируют атмосферные процессы над нашей областью. Шаг между снимками составляет 15 минут, а разрешение — 1 километр.
«Добавил ночь, чтобы было видно сегодняшний густой вечерний туман. Он образовался буквально сразу с заходом Солнца, как только лучи перестали подогревать влажный осенний воздух», — пояснил автор.
Напомним, туман помешал движению как наземного, так и воздушного транспорта.