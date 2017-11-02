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12:16 (мск), источник: Om1.ru

Туман, накрывший Омскую область, был виден со спутников

Горожанин создал видео, наглядно показывающее, как мгла расползалась по региону.

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Вчера, 1 ноября, Омск и область неожиданно накрыл густой туман. Жители региона активно делились фотографиями мглы в соцсетях и обсуждали природное явление.

Один из омичей, Валерий Ксенздов, смонтировал видео. На ролике видно, что туман со стороны Казахстана наползает на регион и распространяется по нему.

Автор пояснил, что взял снимки с геостационарных спутников, которые фиксируют атмосферные процессы над нашей областью. Шаг между снимками составляет 15 минут, а разрешение — 1 километр.

«Добавил ночь, чтобы было видно сегодняшний густой вечерний туман. Он образовался буквально сразу с заходом Солнца, как только лучи перестали подогревать влажный осенний воздух», — пояснил автор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, туман помешал движению как наземного, так и воздушного транспорта. Из-за мглы водителям было сложно передвигаться по дорогам, также изменилось расписание воздушных рейсов. На несколько часов позже намеченного прибыли самолеты из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, также в воздух вовремя не поднялся борт из Омска в северную столицу.

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