Дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября

В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с.