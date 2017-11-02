Дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется
Температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла по