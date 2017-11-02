Плюсовая температура и без осадков ожидает москвичей в праздничные выходные
До пяти градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в праздничные выходные,
До пяти градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в праздничные выходные,
Отмечается, что глубокий циклон, вызвавший дожди и снег, уходит на восток, а влияние начинает оказывать антициклон.
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 ноября, ночью по области местами пройдет небольшой снег, днем в отдельных районах выпадут небольшие осадки. В ночное время суток столбик термометра упадет до минус
«4 ноября, в День народного единства, ночью местами возможен небольшой снег, днем уже без осадков. Ночью прогнозируется минус
В воскресенье, 5 ноября, местами пройдут слабые осадки, возможен туман. Ночью ожидается минус два-ноль градусов в столице и минус четыре-плюс один градус в Подмосковье, днем сохранятся все те же один-три градуса тепла и минус один-плюс четыре градуса.
Отмечается, что новая неделя начнется с небольшого потепления. «В понедельник, 6 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура достигнет минус
Уточняется, что во вторник, 7 ноября, местами возможны небольшие осадки. Ночные температуры составят минус