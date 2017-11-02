Плюсовая температура и без осадков ожидает москвичей в праздничные выходные

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Отмечается, что глубокий циклон, вызвавший дожди и снег, уходит на восток, а влияние начинает оказывать антициклон.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 ноября, ночью по области местами пройдет небольшой снег, днем в отдельных районах выпадут небольшие осадки. В ночное время суток столбик термометра упадет до минус пяти-трех градусов в столице и минус семь-два градуса в Подмосковье, днем — поднимется до минус одного-плюс одного градуса в Москве и до минус двух-плюс трех градусов в регионе.

«4 ноября, в День народного единства, ночью местами возможен небольшой снег, днем уже без осадков. Ночью прогнозируется минус три-один градус в Москве и минус шесть-один градус по области, днем ожидается один-три градуса тепла и минус один-плюс четыре градуса соответственно», — пояснили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 5 ноября, местами пройдут слабые осадки, возможен туман. Ночью ожидается минус два-ноль градусов в столице и минус четыре-плюс один градус в Подмосковье, днем сохранятся все те же один-три градуса тепла и минус один-плюс четыре градуса. Гидрометцентр

Отмечается, что новая неделя начнется с небольшого потепления. «В понедельник, 6 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура достигнет минус двух-плюс трех градусов, днем прогнозируется ноль-плюс пять градусов», — пояснили в Гидрометцентре.