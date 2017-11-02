Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:34 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Плюсовая температура и без осадков ожидает москвичей в праздничные выходные

До пяти градусов тепла и без осадков ожидается в Москве в праздничные выходные, 4—6 ноября 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 88% 766 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Отмечается, что глубокий циклон, вызвавший дожди и снег, уходит на восток, а влияние начинает оказывать антициклон.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 ноября, ночью по области местами пройдет небольшой снег, днем в отдельных районах выпадут небольшие осадки. В ночное время суток столбик термометра упадет до минус пяти-трех градусов в столице и минус семь-два градуса в Подмосковье, днем — поднимется до минус одного-плюс одного градуса в Москве и до минус двух-плюс трех градусов в регионе.

«4 ноября, в День народного единства, ночью местами возможен небольшой снег, днем уже без осадков. Ночью прогнозируется минус три-один градус в Москве и минус шесть-один градус по области, днем ожидается один-три градуса тепла и минус один-плюс четыре градуса соответственно», — пояснили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 5 ноября, местами пройдут слабые осадки, возможен туман. Ночью ожидается минус два-ноль градусов в столице и минус четыре-плюс один градус в Подмосковье, днем сохранятся все те же один-три градуса тепла и минус один-плюс четыре градуса.
Гидрометцентр

Отмечается, что новая неделя начнется с небольшого потепления. «В понедельник, 6 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура достигнет минус двух-плюс трех градусов, днем прогнозируется ноль-плюс пять градусов», — пояснили в Гидрометцентре.

Уточняется, что во вторник, 7 ноября, местами возможны небольшие осадки. Ночные температуры составят минус один-плюс четыре градуса, днем один-шесть градусов тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Московский дом книги»: Продажи книг о М.Кшесинской выросли в полтора раза после выхода фильма А.Учителя
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь