Строительство моста для объезда монастыря завершилось в Сарове Нижегородской области

Как сообщил глава администрации Сарова Алексей Голубев, мост будет введен в эксплуатацию с января 2018 года, а дорога через монастырь для транспорта будет закрыта. В ближайшие два месяца по новому мосту будет организовано тестовое движение.
«Этот объект является знаковым, так как его введение способствует возрождению Свято-Успенского мужского монастыря, элемента духовной жизни», — сказал присутствующий на мероприятии врио губернатора Глеб Никитин.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также подчеркнул, что с введением моста начнется новый этап возрождения монашеской жизни в Сарове. «Раньше закрыть дорогу через монастырь было нельзя, так как не было объезда. Теперь это стало возможным. Очень важно, что, помогая одним, мы не ущемляем других», — сказал он.
Напомним, о планах саровской администрации построить этот мост через р. Сатис стало известно в начале августа прошлого года. Сообщалось, что объект нужен для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта за пределами территории Свято-Успенского мужского монастыря. Мост является транспортно-пешеходным.