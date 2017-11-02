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13:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Строительство моста для объезда монастыря завершилось в Сарове Нижегородской области

Строительство моста для объезда монастыря завершилось в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства, 2 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил глава администрации Сарова Алексей Голубев, мост будет введен в эксплуатацию с января 2018 года, а дорога через монастырь для транспорта будет закрыта. В ближайшие два месяца по новому мосту будет организовано тестовое движение.

«Этот объект является знаковым, так как его введение способствует возрождению Свято-Успенского мужского монастыря, элемента духовной жизни», — сказал присутствующий на мероприятии врио губернатора Глеб Никитин.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также подчеркнул, что с введением моста начнется новый этап возрождения монашеской жизни в Сарове. «Раньше закрыть дорогу через монастырь было нельзя, так как не было объезда. Теперь это стало возможным. Очень важно, что, помогая одним, мы не ущемляем других», — сказал он.

Напомним, о планах саровской администрации построить этот мост через р. Сатис стало известно в начале августа прошлого года. Сообщалось, что объект нужен для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта за пределами территории Свято-Успенского мужского монастыря. Мост является транспортно-пешеходным.

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