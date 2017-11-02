Строительство моста для объезда монастыря завершилось в Сарове Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил глава администрации Сарова Алексей Голубев, мост будет введен в эксплуатацию с января 2018 года, а дорога через монастырь для транспорта будет закрыта. В ближайшие два месяца по новому мосту будет организовано тестовое движение.

«Этот объект является знаковым, так как его введение способствует возрождению Свято-Успенского мужского монастыря, элемента духовной жизни», — сказал присутствующий на мероприятии врио губернатора Глеб Никитин.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также подчеркнул, что с введением моста начнется новый этап возрождения монашеской жизни в Сарове. «Раньше закрыть дорогу через монастырь было нельзя, так как не было объезда. Теперь это стало возможным. Очень важно, что, помогая одним, мы не ущемляем других», — сказал он.