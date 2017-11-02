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14:15 (мск), источник: Газета.Ру

В Манеже откроется выставка «Россия, устремленная в будущее»

Экспозиция «Россия, устремленная в будущее» представит панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств.

Источник: РИА "Новости"

Выставка будет открыта для посетителей с 5 по 22 ноября в Центральном манеже, передает РИА «Новости».

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Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. В формате виртуальной реальности посетители совершат множество интерактивных путешествий.

Во время работы экспозиции будет действовать открытая студия «360 разговоров о будущем». Создатели инновационных стартапов, изобретатели, специалисты крупнейших российских компаний расскажут о своем видении будущего России.

Выставка станет продолжением проекта «Россия. Моя история», который включает экспозиции «Рюриковичи. 862−1558 гг.», «Романовы. 1613−1914 гг.», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945 гг.», «Россия — моя история. 1945−2017».

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31 октября© Ньюстюб
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