В Манеже откроется выставка «Россия, устремленная в будущее»
Экспозиция «Россия, устремленная в будущее» представит панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств.
Экспозиция «Россия, устремленная в будущее» представит панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств.
Выставка будет открыта для посетителей с 5 по 22 ноября в Центральном манеже, передает РИА «Новости».
Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса,
Во время работы экспозиции будет действовать открытая студия «360 разговоров о будущем». Создатели инновационных стартапов, изобретатели, специалисты крупнейших российских компаний расскажут о своем видении будущего России.
Выставка станет продолжением проекта «Россия. Моя история», который включает экспозиции «Рюриковичи. 862−1558 гг.», «Романовы. 1613−1914 гг.», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945 гг.», «Россия — моя история. 1945−2017».