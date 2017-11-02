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13:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге после жалобы посетителя на месяц закрыли кафе «Каспий»

В Екатеринбурге Роспотребнадзор по жалобе потребителя проверил кафе «Каспий», что на улице Проезжая.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

«Набор помещений кафе не предусматривает последовательности технологического процесса — допускается перекрест готовой продукции и сырья, чистой и грязной посуды, движение необработанного в транспортной таре сырья через помещение доготовочного цеха. На используемую на момент проверки бутилированную воду не представлены документы; отсутствуют условия для временного хранения поступающей продукции; нарушаются требования к товарному соседству при хранении продуктов, к обработке яиц. Часть холодильного оборудования не имеет термометров, отсутствует достаточное количество внутрицехового инвентаря, часть разделочного инвентаря не имеет маркировки; в помещениях своевременно не проводятся ремонтные работы. Исследования проб пищевой продукции (плов с мясом) показали несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям (превышение по показателю “количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов”)», — перечислили нарушения в Роспотребнадзоре.

По результатам расследования в отношении ООО «Мария», которое осуществляет деятельность в данном заведении, был составлен протокол об административном правонарушении. По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга деятельность кафе «Каспий» приостановлена на 30 суток.

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